民進黨桃竹竹苗共同政見 推半導體政策平台

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民進黨14日上午舉行「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」共同政見發表記者會，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（左起）、新竹市長參選人沈慧虹、新竹縣長參選人周江杰、苗栗縣長參選人徐定禎出席，簽署共同政見。中央社記者徐肇昌攝 111年11月14日

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（中央社記者陳俊華台北14日電）民進黨桃竹竹苗縣市長參選人今天發表共同政見，主張中央地方成立「半導體政策平台」，強化招商服務單一窗口功能，並協助解決設廠用水用電問題、完善交通路網，成為護國群山的靠山。

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、新竹市長參選人沈慧虹、新竹縣長參選人周江杰、苗栗縣長參選人徐定禎上午在民進黨中央黨部舉行「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」共同政見記者會。

鄭運鵬說，桃竹竹苗都是半導體產業鏈的上中下游，龍潭科學園區擴大第3期啟動後，最先進製程會落腳桃園，桃園除有上游設備商、化學原料提供商、下游封測廠、廢棄物處理、空運物流業等，1奈米製程到桃園後，上中下游整合，就是完整產業鏈。

鄭運鵬表示，半導體學院計畫過去缺了桃園這塊，未來會跟中央合作，把半導體重點產業訓練落地桃園，人才能在地使用。國民黨兩岸政策相對親中，跟美中科技競合有矛盾，若執政恐讓廠商有疑慮；由民進黨主導、整合半導體產業，會得到國際民主同盟信任，「民主晶片」才能生根。

沈慧虹說，國際半導體產業重鎮在新竹，作為新竹市長需要良好溝通協調能力、豐富行政經驗，跟中央、地方合作，以及協助產業解決用地用水問題，更須提供優質公共建設，讓市民有良好生活、讓半導體產在國際大展身手。

周江杰表示，地方政府要跟中央建立良好溝通管道，協助廠商在竹科周遭產業供應鏈架構下，把產業留在桃竹竹苗；台三線周邊的寶山、關西是人口停滯區，地方建設、公共服務非常重要，產業發展政策中央都在往前衝，地方政府也要將教育、交通、社宅等做好，新竹縣到現在社宅進度是零，對於爭取人口紅利相當不利。

徐定禎指出，4縣市願成護國群山的靠山、台灣矽盾的後盾，苗栗8年人口流失2萬4000多人，沒有產業就沒有就業機會，希望藉著科技廊道，讓竹南、後龍科技園區能完整建置；區域治理各地不能單打獨鬥，要跟中央合作，讓桃竹減壓、產業與人口均勻分布，不管捷運、輕軌都該延伸到北苗栗。

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會中4人簽署8點共同政見，包括：中央地方共同成立「半導體政策平台 」，作為護國群山的靠山；強化招商服務單一窗口功能，協助廠商解決問題；與中央跨部會合作一同協助解決設廠用水用電問題；與學研機構一同協力，培育符合產業需要的跨領域人才，並廣納專業人才。

另外，配合中央雙語國家政策目標，爭取增加推動雙語教育學校，讓下一代有好的學習環境；減輕青年居住成本，攜手中央廣建社會住宅、推動包租代管；建構完善交通路網，使「桃竹竹苗」共同生活圈區域間往來更為便捷；共同努力強化「桃竹竹苗」區域防災體系的韌性，提升風險預警資訊，培育居民防災意識。（編輯：蘇志宗）1111114

民進黨14日上午舉行「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」共同政見發表記者會，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（左起）、新竹市長參選人沈慧虹、新竹縣長參選人周江杰、苗栗縣長參選人徐定禎簽署共同政見後合影。中央社記者徐肇昌攝 111年11月14日

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬14日上午在民進黨中央黨部出席「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」共同政見記者會指出，半導體學院計畫過去缺了桃園這塊，未來會跟中央合作，把半導體重點產業訓練落地桃園，人才能在地使用。中央社記者徐肇昌攝 111年11月14日

民進黨新竹縣長參選人周江杰14日上午在民進黨中央黨部出席「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」共同政見記者會表示，地方政府要跟中央建立良好溝通管道，協助廠商在竹科周遭產業供應鏈架構下，把產業留在桃竹竹苗。中央社記者徐肇昌攝 111年11月14日