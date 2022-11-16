台灣諾魯簽署重申外交關係聯合公報 彰顯友好邦誼

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）外交部長吳釗燮昨天在台北賓館與諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun） 簽署「重申外交關係聯合公報」，彰顯台諾兩國堅定友好的邦誼。

公報並承諾，兩國將在農漁業、公衛醫療、教育文化、潔淨能源、資通訊、婦女賦權、氣候變遷等領域深化合作。

外交部發布新聞稿指出，簽署儀式結束後，吳釗燮夫婦在台北賓館設晚宴款待昆洛斯伉儷與訪團成員，表達政府的誠摯歡迎。

吳釗燮致詞表示，歡迎昆洛斯上任後隨即率領重要內閣要員訪問台灣，並感謝諾魯長期在聯合國（UN）、世界衛生大會（WHA）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）締約方大會、國際民航組織（ICAO）及其他國際場域堅定為台灣執言，台灣政府與人民衷心感佩，將在既有強健夥伴關係基礎上，持續與諾魯深化雙邊合作。

昆洛斯表示，感謝台灣政府盛情接待，他將致力深化兩國邦誼，他再次肯定台灣政府長期協助諾魯各項基礎民生建設，無論是太陽能發電系統、援贈的多功能巡邏艇、數位學習中心及人才培育等，都是促成諾魯進步發展的重要成果。

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昆洛斯表示，在COVID-19疫情期間，台灣捐助許多防疫物資，是協助諾魯成功抗疫及經濟復甦的關鍵因素，諾魯將持續與台灣站在一起，以實現此次訪團主軸「永續夥伴：連結與共榮」。

昨天晚宴另邀請台灣港務股份有限公司、台中榮民總醫院、財團法人國際合作發展基金會、國立屏東大學、銘傳大學等單位代表出席，就公衛醫療、教育培訓、農漁技術合作、港務及海巡等領域廣泛交換意見。（編輯：張均懋）1111116