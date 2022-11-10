聖克里斯多福總理訪北榮 盼6學員歸國助腎病防治

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯今天上午參訪台北榮總，探視6名克國於北榮受訓學員，期許學員在6週訓練完成後，歸國可以協助建置完善的慢性腎臟疾病防治系統。

拉丁美洲及加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）率高層官員一行9人組團，自11月7日至10日訪台。總理德魯及其外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）皆具醫師專業背景，對於台北榮總先進的設備及優質的醫療深表讚揚。

北榮院長陳威明陪同今天的參訪，參觀血液透析中心及重粒子癌症治療中心，陳威明透過新聞稿分享，從2017年開始，北榮與國際合作發展基金會開始進行聖克里斯多福及尼維斯代謝性慢性疾病防治體系（CKD）建構及加強計畫。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改採遠距訓練，更從慢性腎臟疾病防治領域擴展至糖尿病及高血壓的早期診斷與治療。陳威明說，現在北榮受訓的克國學員共6人，包括2名醫師、3名護理師及1名營養師，6週訓練期間會在腎臟科、新陳代謝科及家醫科學習。

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在過去5年間，台北榮總已派出7名醫療人員，包括5名醫師、2名護理師到克國分享台灣慢性腎臟疾病防治成功經驗，克國已有15名學員赴台北榮總完成4至6週的專業醫療照護訓練。學員返國後將協助克國建置完善的慢性腎臟疾病防治系統。

德魯也表達對於北榮的感謝之意，期勉6名克國學員，把握在北榮的學習機會，將寶貴的腎臟疾病照護專業知識帶回克國，造福克國人民，同時很開心有機會參觀北榮先進的治癌重粒子設備，期望藉由雙方醫事交流深化邦誼。（編輯：陳政偉）1111110