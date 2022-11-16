韓前陸軍參謀總長陷爭議 內定駐台代表人事遭撤回

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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）韓國前陸軍參謀總長金勇佑原內定為新任駐台北韓國代表部代表，但因涉入陸軍官校課綱改制爭議，韓國媒體稍早證實這項人事案已遭撤回。

韓國媒體月刊朝鮮今天獨家報導，內定金勇佑為新任駐台代表的人事案因課綱爭議增添變數；晚間更新金勇佑回應，證實這項人事案已遭撤回。

韓國陸軍士官學校近期被爆出從2019年起，將韓國戰爭史（625戰爭史）等必修課程改列為選修，遭批輕忽培養軍官國家觀、安保觀與對敵觀念的科目，因陸軍官校直屬於陸軍參謀總長，在這項措施正式上路前擔任陸軍參謀總長的金勇佑遭質疑指示將625戰爭史從必修科目中廢除。

金勇佑與時任陸軍官校校長、教授部長雖都否認曾就此事下達指示或報告，韓國外交部仍因此備受壓力，最終選擇撤回這項人事案。

考量近期台灣在東亞戰略地位提升，今年5月剛上任的尹錫悅政府傳出可能派出曾任參謀總長的預備役4星將領出任，一反過往皆以外交部體系出身文職人員擔任駐台代表的慣例。

金勇佑曾在文在寅政府任內擔任陸軍參謀總長，且有中文學士學位，具有一定中文能力。（編輯：周永捷）1111116