遭陳福海控加重誹謗 楊鎮浯競總：是檢舉何來誣告

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（中央社金門縣17日電）金門縣長候選人陳福海服務處今天具狀到地檢署，控告縣長楊鎮浯涉犯選罷法意圖使人不當選、加重誹謗罪、誣告等罪嫌；楊鎮浯競選總部回應，總部只是去地檢署檢舉，何來誣告和誹謗？

陳福海服務處上午由陳福海幕僚何國楚和律師到金門地檢署按鈴申告表示，楊陣營所指稱賄選的事由是陳氏宗親會在10月6日及11月10日分別舉行的活動，這是陳氏宗親會歷年選舉期間在各地區村里舉辦的鄉親問政座談會，邀請各公職候選人到現場發表政見暢談理念，並非個別候選人所辦理。

服務處表示，陳福海僅是單純受邀出席闡述參選理念，並非籌辦人或主辦方，宗親會邀請對象也不限陳福海1人，楊陣營卻指稱陳福海主辦座談會並發放價值新台幣270元的餐盒，這是刻意混淆視聽。

陳福海陣營反問，楊鎮浯既然請假投入參選，卻仍跑遍縣府各大活動，按楊鎮浯的認定，活動主辦方發放的高價贈品是否與楊鎮浯有關？是否有賄選意圖？

楊鎮浯競選總部表示，總部在9日祭出檢舉賄選50萬元獎金後，就有參與前述活動的民眾提出照片檢舉，為了保護民眾，總部向地檢署檢舉，並未提告，何來「意圖使人不當選、加重誹謗罪和誣告」罪嫌？（編輯：陳仁華）1111117