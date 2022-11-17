張忠謀啟程赴APEC 將表達蔡總統要傳遞重點

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台灣APEC領袖代表張忠謀（左2）17日搭機啟程赴泰國參與APEC會議前，在桃園機場發表談話表示，先前在總統蔡英文任命時，已經給了多個要他對APEC領袖表達重點，將遵照指示，儘量、儘力表達蔡總統希望他傳遞的重點。左為張忠謀夫人張淑芬。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年11月17日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場17日電）台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀今天搭機前往曼谷參加APEC經濟領袖會議，他在行前談話表示，會遵照指示，儘量、儘力表達總統蔡英文要他對APEC領袖傳達的重點。

今年APEC經濟領袖會議11月18日至19日將於泰國曼谷召開，蔡總統上個月20日宣布，由台積電創辦人張忠謀擔任APEC領袖代表出席，並交付3個重要立場，張忠謀率領的代表團下午1時40分搭乘專機啟程前往泰國。

張忠謀出發前也在桃園國際機場國賓門發表行前談話表示，這次APEC的會議，是4年以來第1次面見面的會議，他跟太太張淑芬參加也覺得非常興奮，這也是他第6次接受總統任命參加APEC，對於APEC的程序他已經相當熟悉，甚至比部分領袖還要熟悉一點。

張忠謀指出，先前在蔡總統任命時，已經給了多個要他對APEC領袖表達的重點，張忠謀說會遵照指示，儘量、儘力表達蔡總統要他傳遞的重點，相關內容在總統府的新聞稿中也有提到。

張忠謀表示，除此以外，他也會儘量利用機會，現場跟部分領袖們在非正式或部分場合內交換意見，這次是4年以來第1次面見面的會議，希望會有些收穫。

這是張忠謀第5度代表蔡總統、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席APEC經濟領袖會議。（編輯：方沛清）1111117

台積電創辦人張忠謀（前右2）代表台灣擔任2022 APEC領袖代表，17日下午1時40分率團從桃園國際機場搭乘專機啟程前往泰國曼谷。前右為張忠謀夫人張淑芬。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年11月17日