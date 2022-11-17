遭控護航違法混凝土廠 南投國民黨副主委駁抹黑

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）民進黨南投縣議員候選人曾琮愷今天指控，國民黨南投縣黨部副主委邱紹偉家族經營砂石業，還護航家中的違法混凝土廠。對此，邱紹偉說，抹黑技倆拉抬自己聲勢。

曾琮愷透過新聞稿表示，混凝土廠位於信義鄉原住民保留地，使用分區為山坡地保育區，類別為農牧用地，負責人是邱紹偉的父親，他想問邱紹偉是否護航家中違法混凝土廠，也請國民黨、國民黨南投縣長候選人許淑華說明，是否支持黨內副主委家中違法的混凝土廠。

縣議員候選人沈夙崢也指出，許淑華競選團隊不只這名砂石副主委，後援會總會長、體育後援會榮譽會長、竹山競總主委是治平對象，競選團隊副主委曾在酒店打人，還有競總副主委涉貪污治罪條例，讓人擔心許淑華當縣長後，這些黑道、黑金體系會不會操控縣政。

邱紹偉接受媒體聯訪表示，多年前棄商從政，已處分所有公司股份，遭指公司是他哥哥的事業，不是他的事業，且他也不曾在哥哥、父親公司擔任任何職務，當初是自己創業，沒有所謂「家族事業」，而遭指控砂石業門神，其實是源自一件道路會勘，他只是參加會勘。

邱紹偉說，10月已請辭縣府機要祕書職務，目前在國民黨南投縣黨部擔任黨職，並非許淑華競選團隊成員，具有黨職不代表就是加入競選團隊，很遺憾選舉總有候選人用盡抹黑技倆企圖拉抬自己聲勢，將全縣選風搞得烏煙瘴氣，這些手段可說低估南投選民的智慧。

南投縣政府建設處長李正偉說，經查此混凝土廠使用信義鄉羅娜段土地，屬山坡地保育區農牧用地，其中一塊土地可能涉及原住民保留地占用與使用問題，縣府今年接獲檢舉到場查看，發現土地違規使用，發文相關單位查處，而工廠則是停工狀態，後續將不定期稽查，若發現工廠運作將依法開罰。

對於指控，許淑華接受媒體聯訪表示，將委託律師提告，她不斷告訴自己，再不到10天就不用忍受這些垃圾語言，這些外地人仗著說是「南投子弟」返鄉選舉，她原本覺得應鼓勵，但發現卻是不願正面論述，只是不斷用攻擊、傾倒負面情緒、說垃圾話給所有南投鄉親。

許淑華表示，用會勘單一個名字，就影射她為砂石業護航，民進黨如此汙衊、長期打烏賊戰，甚至扣帽子手法，她不會再容忍，相關候選人言論，已涉及違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選，會委託律師提告。

對於曾琮愷曾酒駕被判刑，許淑華說，也希望民進黨好好審視提名人選，能否也告訴縣民，民進黨與黑道黑金劃清界線了嗎、這名候選人也是民進黨提名酒駕前科的人，她自己沒前科、沒貪污遭調查，但民進黨提名的南投縣議員、鄉鎮市長候選人卻包含偷竊、酒駕、貪污，憑什麼公然影射別人。

民進黨南投縣長候選人蔡培慧則說，這場選舉是黑與白的戰爭，也是過去與未來的戰爭，南投的黑金結構盤根錯節，她這次要終結黑金；另外，許淑華的競選團隊成員有治平專案對象、砂石業者、在酒店打人，許淑華應好好解釋，為何團隊成員是這種人。（編輯：謝雅竹）1111117