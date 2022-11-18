選前4場萬人造勢晚會 蔡其昌邀台中市民站出來

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選戰倒數階段，民進黨台中市長候選人蔡其昌競選總部18日宣布，選前將舉辦4場萬人造勢晚會，並準備10萬條「光復台中、贏回光榮」綠絲帶發放，盼市民能在最後幾天攜絲帶，一起站出來守護台中未來。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月18日

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）選戰進入倒數，民進黨台中市長候選人蔡其昌競選總部今天公布，選前將舉辦4場萬人造勢晚會，並準備10萬條「光復台中、贏回光榮」絲帶發放，希望市民一起站出來守護未來。

九合一選舉將於26日投票，進入倒數8天，蔡其昌表示，現在是選舉的最後關鍵時刻，感謝一路以來陪伴的鄉親，自己會帶著大家的支持與期待努力到最後一刻。

蔡其昌競選總部說明，選前最後4場萬人造勢晚會，分別是19日在北屯區太原夜市舉辦中彰投苗聯合造勢晚會，20日回到家鄉清水運動場舉辦「海線大團結」造勢晚會，22日則前往豐原葫蘆墩夜市舉辦「山線大團結」造勢晚會，25日選前之夜在南屯圓滿劇場舉行。

競選總部指出，4場造勢晚會分別邀請到總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，立法院長游錫堃、前副總統陳建仁以及競選總部主任委員蘇嘉全等人前來站台，最後階段力拚光復台中。

此外，蔡其昌競選團隊也準備了10萬條「光復台中、贏回光榮」絲帶發放給民眾，希望台中市民能在最後幾天帶著絲帶，一起站出來守護台中的未來。

蔡其昌指出，台中在城市的競爭中，已經落後別人太多，台中人不能再等，也不能再忍了，需要一個有行動力、執行力的市長，一個願意承擔、不會推卸責任的市長，要贏回台中的光榮與驕傲，需要所有市民朋友的力量，拜託大家26日把選票投給蔡其昌，將改變城市的期待託付給他，只要「出來投，就會贏」。（編輯：謝雅竹）1111118