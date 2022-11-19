為林耕仁拉抬聲勢 朱立倫、韓國瑜聯手掃街

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北19日電）九合一選舉進入倒數，國民黨總動員，黨內要角持續到各地站台助選，黨主席朱立倫今天也將與前高雄市長韓國瑜聯手，陪同國民黨新竹市長候選人林耕仁掃街拜票，盼選前黃金週再拉抬一波聲勢。

選前最後一個週末，國民黨的重頭戲為晚間在桃園舉辦北北基桃市長候選人聯合造勢活動，藍營各縣市長候選人也都將舉辦相關造勢活動。

新竹市選情成為全國矚目焦點，藍、綠、白市長候選人打得火熱，戰況激烈，朱立倫昨晚臨時增加行程，下午要與林耕仁一起掃街，韓國瑜上午也確定加入，將與朱立倫一起陪同林耕仁拜票。

朱立倫今天按照原定規劃，上午先到南投縣陪同國民黨縣長候選人許淑華到市場拜票，隨後前往雲林與縣長張麗善展開車隊廟宇巡迴上香活動，晚上出席北北基桃聯合造勢活動；但在昨晚臨時新增下午將到新竹市，陪同林耕仁掃街拜票。

韓國瑜原本今天安排陪同國民黨台北市議員汪志冰市場掃街，以及為新北市議長蔣根煌站台造勢，但也決定增加行程，前往新竹市陪同林耕仁掃街，拉抬藍營選情。

黨內人士表示，新竹市因為是三腳督態勢，選情非常激烈，盼透過黨內天王的站台、掃街，凝聚支持者，打贏這場選戰。（編輯：郭無患）1111119