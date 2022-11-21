國民黨發布新競選短片 籲選民踴躍出門投票

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（中央社記者王承中台北21日電）九合一選舉投票進入倒數階段，國民黨今天發布三支新的競選短片，以「1126出門投票-護公安，保民主，挺專業」為主軸，呼籲選民支持專業、穩健務實的國民黨候選人，踴躍出門投票，終止民進黨政府執政無能。

九合一選舉將在26日進行投票，國民黨文傳會副主委黃子哲、林家興今天在中央黨部召開記者會，發布三支新的競選短片。「能源篇」強調「點亮台灣」要讓專業的來；「公安篇」抨擊民進黨執政下公安頻頻出包；「民主篇」則凸顯民進黨執政幹話連發，呼籲全民出來投票以終止幹話。

黃子哲表示，總統蔡英文任內台灣已發生四大停電事故，而國民黨早就警告能源政策錯誤。只有讓當權者失去權力，才有可能反省，停電顢頇才會中止，要點亮台灣就必須下架民進黨，台灣缺電才有救。

林家興指出，民進黨這次選舉仍要打抗中保台牌，但民眾卻選擇「抗綠保台」，年底選戰是為了檢驗綠營在中央和地方的執政成效，民眾普遍的心聲都是綠營這段時間的政績實在太爛了，所以應該要「抗綠保台」，讓民進黨反省檢討。（編輯：蘇龍麒）1111121