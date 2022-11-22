蔡總統視察機捷延伸線A22站 盼進步一棒接一棒

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）總統蔡英文今天視察「桃園機場捷運延伸線A22站」表示，有好的規劃中央都樂意支持，8年來桃園市長鄭文燦帶領市府團隊推出好計畫，中央地方同心協力，逐步落實，打造進步的桃園。

蔡總統致詞表示，這幾年她常來桃園，桃園在這幾年確實是建設最多、進步速度最快的地方，希望中央地方合作，把桃園快速翻轉變成現代都會區，軌道建設就是整個建設計畫裡最重要的一環，從她2016年擔任總統以來，交通部持續在桃園進行計畫，且全心全意投入服務。

蔡總統指出，中央在桃園的軌道建設總共投入新台幣4700億元，聽起來是很龐大的數字但非常值得，政府超前部署將中壢交通建設做好的話，會帶來很好的產業、很多就業機會，也有很多人才會到中壢，對中壢的發展是非常重要的一件事。

蔡總統說，當初大家覺得鐵路地下化幾乎是不可能的，但「鄭文燦膽子確實很大，他也押了一注就是我會當總統」，所以鄭文燦當市長、她當總統一起把鐵路地下化，這是最關鍵的桃園軌道工程，讓桃園的發展不會因為鐵道的存在產生隔離，整個都市會變成有好的都市的景觀跟方便的交通。

蔡總統表示，除了鐵路地下化，再加上好幾條捷運同時進行，造就了中壢跟桃園的交通網，尤其是軌道交通網，對現代都會來說是最重要的發展元素，桃園正在做最重要的基礎工程，未來的10年就跟鄭文燦說的一樣，將會是持續進步、持續建設的10年。

蔡總統指出，桃園進步，整個首都圈的北北基也都會進步，現在捷運綠線工程正在進行，也規劃延伸到中壢，還有捷運的棕線跟三鶯線也會延伸連結台北的捷運，未來桃園的軌道運輸會更完整，整個首都圈也會更方便。

蔡總統也感謝鄭文燦這幾年跟中央密切的合作，持續建設桃園，也感謝現場立委鄭運鵬及黃世杰的協助，讓中央地方一起為桃園帶來更多的改變。

蔡總統說，近來有一件事情她覺得滿好的，就是1200首都通，一個月1200元，整個首都圈就可以走透透，而且首都圈的交通工具包括機捷的捷運系統、火車、國道客運、公車等都可以連結起來一票用到底，對通勤的朋友很方便。

蔡總統指出，有好的規劃中央都會樂意支持，就像這8年來，鄭文燦帶領市府團隊推出了一項又一項的好計畫，中央、地方同心協力，逐步落實，打造了今天進步的桃園，期待桃園的進步能夠一棒接一棒，延續下去帶動整體台灣的進步。

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鄭文燦表示，桃園捷運所規劃的三心六線，現在有三條線已經動工，三條線即將在明年進行動工準備，上半場他已經盡了最大力量，下半場他認為鄭運鵬過去的7年內有參與、投入及了解，也有在地的感情，由鄭運鵬接手完成三心六線的下半場最恰當，至於A22站預計於明年7月通車。

鄭運鵬說，過去他和鄭文燦一人在市政府、一人在立法院互相合作，突破了包含鐵路地下化、航空城、機場捷運無法通車的困難，也讓機場捷運正式延伸進入中壢，這樣有合作、有信任感的團隊，相信才符合下階段桃園市民朋友的期待，相信市民看到桃園的改變絕對不會想要走回頭路，讓他和鄭文燦一棒接一棒。（編輯：李錫璋）1111122