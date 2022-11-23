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土耳其地震 外交部：目前無台人傷亡

2022/11/23 19:35
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（中央社記者游凱翔台北23日電）外交部今天表示，土耳其西北部杜茲傑省清晨發生芮氏規模5.9淺層地震，亞非司長賀忠義第一時間代表外交部長吳釗燮，向土耳其駐台代表表達台灣誠摯慰問；另外，目前暫未接獲台僑或台灣民眾傷亡的通報。

外交部晚間表示，土耳其西北部杜茲傑省清晨發生芮氏規模5.9淺層地震，周邊鄰近省分包括伊斯坦堡、安卡拉等均可感受明顯搖晃，目前已知造成當地35人受傷，後續已再發生至少18次餘震。

外交部指出，賀忠義於第一時間代表吳釗燮向土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）表達台灣誠摯慰問，盼傷者早日康復。

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另外，外交部也請台灣駐土耳其代表處查報相關災情，目前暫未接獲台僑或台灣民眾傷亡的通報，駐處人員及眷屬平安，駐處將持續了解震災相關後續發展與需要，並密切注意是否有台灣民眾受到波及。

外交部呼籲，旅居當地或正在土耳其商旅活動的國人提高警覺，維護自身安全，並注意隨時可能發生餘震，若遭遇急難需要協助，可即撥打台灣駐土耳其代表處緊急聯絡電話或聯繫外交部緊急聯絡中心。（編輯：楊凱翔）1111123

#外交部
#土耳其
#台灣
賀忠義
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