九合一選舉 郭台銘盼結果邪不勝正符合民眾期待

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鴻海集團創辦人郭台銘26日上午前往投開票所投票，不到10分鐘即完成投票。中央社記者吳家豪攝 111年11月26日

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（中央社記者吳家豪台北26日電）今天是九合一選舉併修憲複決投票日，鴻海集團創辦人郭台銘上午前往投開票所投票並接受媒體採訪，他表示心情不錯，希望今天選舉結果能符合民眾的期待，也就是他所說的「邪不勝正」。

九合一大選併首次修憲複決今天投開票，將選出1萬1023位地方公職人員，及決定國民年滿18歲是否擁有選舉、罷免等公民權。

郭台銘上午約10時23分抵達台北東門國小投開票所，身穿紅色上衣十分醒目，頭戴有國旗和鴻海標誌的棒球帽，路過民眾向他打招呼，並要求握手和簽名，郭台銘全都來者不拒，展現親切風格。

不過郭台銘今天是單獨一人出現在投開票所，他解釋，妻子曾馨瑩戶籍已經移到信義路，自己戶籍留在最值得紀念的房子，也就是起家厝，今天2人是各自投票。

郭台銘說，母親目前在台北醫學大學附設醫院住院，早上探訪母親後就過來投票。

他表示，今天投票過程一切順利，看起來沒有像上次投票排隊那麼長，也許因為自己今天來得比較早。

至於如何看待選情，郭台銘表示，民眾今天都在關心選舉結果，他希望能夠符合民眾的期待，也就是他所說的「邪不勝正」。（編輯：潘羿菁）1111126

鴻海集團創辦人郭台銘（前右）26日上午前往九合一選舉投開票所投票，身穿紅色上衣相當顯眼，頭戴有國旗和鴻海標誌的帽子。中央社記者吳家豪攝 111年11月26日