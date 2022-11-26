蔡總統支持度未反映選票 黨政人士：議題不同難轉移

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（中央社記者溫貴香台北26日電）九合一選舉落幕，總統蔡英文支持度雖不錯，但未轉換成選票。黨政人士指出，總統選戰與地方選戰議題不同，很難把總統票全數轉移到個別候選人身上，而地方選舉結果不如預期，不能完全解讀成選民對執政黨施政的不滿。

黨政人士表示，執政團隊都有做滾動式民調，蔡總統的支持度與滿意度超過5成以上，行政院長蘇貞昌民調支持度有4成多，而民進黨的政黨支持度，仍在國內各政黨中居首，總統支持度或信任度相對都在高水位狀況。

黨政人士分析，總統選戰與地方選戰議題不同，在這種情況下，很難把總統票全數轉移到個別候選人身上；地方選舉結果不如預期，不能解讀成選民對執政黨內政施政的不滿。

九合一地方選舉結束後將進入總統大選布局，黨政人士說，台灣民眾與民主盟友會特別關注台灣繼任的領導者，能否在蔡英文路線或主導的路徑上持續保持優勢，不論是因應國際事務、抑或在國際供應鏈上與大家相互配合，並且持續維持領先優勢。

黨政人士說，蔡英文執政6年來已開闢出一條路線，國際社會期待未來台灣領導者可以持續蔡英文路線，而此包含3項重要前提：可預期、可合作、同時是在區域中維持穩健的重要夥伴；這也是台灣穩定發展基礎，後續所有政治議題都無法脫離這條路徑。

面對未來不到2年任期，黨政人士表示，蔡英文要延續處理兩件最重要事情，一是確定台灣在印太地區地緣政治的重要性，當確定台灣在印太地區的重要性，台灣的安全就是大家的安全、台灣的穩定就是大家的穩定，台灣的存在對大家都有幫助。

其次是在全球經濟重組過程中，包括供應鏈上確立台灣是重要且不可或缺的角色。黨政人士說，美中貿易戰之後，台灣在高科技供應鏈不僅領先、具有高度優勢，且被國際社會所需要。

黨政人士指出，這兩大「被需要」因素可確保台灣未來20年、或30年在國際上具有一定地位；整體而言，讓台灣邁向中等以上強國，這是蔡英文的未來責任與使命。（編輯：林克倫）1111126