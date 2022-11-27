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南投縣議會藍綠席次消長不大 可望延續府會和諧

2022/11/27 00:32
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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）南投縣議會第20屆議員選舉結果出爐，藍、綠、無黨籍席次消長幅度不大，加上南投縣長選舉由國民黨許淑華勝出，南投縣議會、南投縣政府可望延續「府會和諧」。

南投縣議會共37席，包含1席平地原住民、2席山地原住民，其餘13鄉鎮市分第1到第5選區共34席，選舉結果出爐，民進黨第19屆獲8席，第20屆維持8席，國民黨則是13席、無黨籍15席，加上民眾黨簡千翔，因此，第20屆綠營席次、泛藍陣營席次與第19屆相較差異不大。

2022年南投縣議員選舉，以南投市、名間鄉選區最激烈，老將、新人共26人搶10席，最後席次大換血，順利連任議員僅有洪明科、蔡宗智、曾振炎，此選區新秀包含縣議員于秀英的女兒張婉慈，獲選區最高票6780票，民眾黨南投縣黨部主委簡千翔也順利當選，南投縣長林明溱前隨行祕書林儒暘當選。

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集集鎮、魚池鄉、水里鄉、信義鄉選區最高票當選人為無黨籍黃春麟，拿下5586票，他是集集警分局刑事小隊長，曾當選全國模範警察；竹山鎮、鹿谷鄉選區最高票為順利連任的國民黨游顥，同選區議長何勝豐第2高票。

草屯鎮、中寮鄉選區無黨籍縣議員簡賜勝順利連任並獲選區最高票，由於簡賜勝表態支持民進黨南投縣長候選人蔡培慧，若蔡培慧當選，簡賜勝可能影響正副議長選舉，但蔡培慧吞敗，加上議長何勝豐、副議長潘一全連任，地方傳言可能由兩人繼續搭配。（編輯：卞金峰）1111127

#簡賜勝
#蔡培慧
#何勝豐
蔡培慧
當選南投縣長 許淑華：一定為鄉親爭取最好福利 許淑華政壇20年 長期地方耕耘當選南投縣長
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