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謝票舉牌請民眾幫挑房 柯志恩：要選空污較少地方

2022/11/28 10:52（11/28 11:36 更新）
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競選高雄市長失利的國民黨候選人柯志恩（中）選後展開謝票行程，28日手舉牌中寫著「可以幫我挑一棟房子嗎？」展現駐留高雄決心。中央社記者曾以寧攝 111年11月28日
競選高雄市長失利的國民黨候選人柯志恩（中）選後展開謝票行程，28日手舉牌中寫著「可以幫我挑一棟房子嗎？」展現駐留高雄決心。中央社記者曾以寧攝 111年11月28日
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（中央社記者曾以寧高雄28日電）競選高雄市長失利的國民黨候選人柯志恩選後展開謝票行程，手舉牌中寫著「可以幫我挑一棟房子嗎？」柯志恩說，高雄房價貴且看房需時間，但要選「空污比較少的地方」。

柯志恩昨天、今天展開謝票行程，今天出發前接受媒體聯訪表示，看到支持者沿路相挺非常感動，也非常感謝大家，表示大家有看到團隊的認真；媒體追問對4年後想法，柯志恩說，「那是4年後的事了，4年距離現在還很遙遠」，時空背景各方面都會是考量。

柯志恩謝票手舉牌中有一張寫著「可以幫我挑一棟房子嗎？」展現駐留高雄決心，媒體詢問找房進度。柯志恩說，會繼續看房，「但高雄都好貴」，明年房價應會有一些改變，「看房不是買麵包，需要一些時間」；媒體追問會選在哪區，柯志恩說，要選「空污比較少的地方」。

柯志恩也預告，團隊希望規劃有感恩音樂會等實體謝票活動，透過不同方法跟支持者互動，未來民眾也會在偏鄉、家長座談看到「柯老師」，「這點是無庸置疑的」。

前立法院長王金平日前接受媒體聯訪時表示，國民黨應給柯志恩角色繼續經營高雄，柯志恩昨天則表示，駐點計畫是會成立基金會為教育努力。柯志恩說，剛選完有太多事情需要黨中央盤點，距離總統、立委選舉還有時間，自己會先從自身專業可以貢獻的偏鄉教育演講等做起，「其他有太多人事客觀因素的影響，都不在我的考慮範圍內」。

高雄市議會此次應選65席，國民黨保住29席，民進黨則搶下27席。柯志恩分析，國民黨過去與一些無黨籍議員保持良好關係，因此正副議長由國民黨連任「不會沒有機會」，就看如何運籌帷幄。

媒體追問柯志恩是否會進行操盤，柯志恩說「不會」，候選人和黨部組織還是不太一樣，中央地方黨部應有自己的規劃，還是由黨部主委全權處理。（編輯：陳仁華）1111128

競選高雄市長失利的國民黨候選人柯志恩（中）選後展開謝票行程，28日出發前接受媒體聯訪表示，看到支持者沿路相挺非常感動，表示大家有看到團隊的認真。中央社記者曾以寧攝 111年11月28日
競選高雄市長失利的國民黨候選人柯志恩（中）選後展開謝票行程，28日出發前接受媒體聯訪表示，看到支持者沿路相挺非常感動，表示大家有看到團隊的認真。中央社記者曾以寧攝 111年11月28日
#柯志恩
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