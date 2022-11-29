加拿大媒體：台加貿易協議談判應很快能啟動

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（中央社渥太華28日綜合外電報導）加拿大昨天公布印太戰略，欲深化與台灣等自由民主夥伴合作，高階官員今天透露，加國國際貿易部長伍鳳儀已通知台灣，預計很快將決定是否就貿易協議展開正式談判。

加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）報導，這名官員在與記者就此議題進行背景簡報時說明此事，並稱伍鳳儀（Mary Ng）未來數週將和台灣負責貿易談判官員、行政院政務委員鄧振中討論下一步行動。

加拿大昨天公布針對印太地區的新經濟和外交戰略，預定未來5年撥款23億加元（約新台幣530億元），擴大與印太地區國家的軍事、安全、貿易及外交關係，將積極投入資源，深化與台灣等自由民主夥伴的合作。

文件內容也明確指出，「中國是個日益具破壞性的全球強權」，盼提升中國以外市場的貿易多元化。

加拿大今年1月宣布，與台灣啟動「台加投資促進及保障協議」（FIPA）探索性談判，初步談判已於6月完成。

台灣外交部長吳釗燮不久前曾說，隨中國加大力道、試圖孤立並控制台灣，與加拿大達成貿易協議是渥太華當局目前能幫助台灣的首要方式之一。

他表示，與加拿大簽訂FIPA對幫助台灣至關重要，這項協議可為在台灣的加拿大投資者及在加拿大的台灣投資者提供法律保護，刺激雙向貿易。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1111129