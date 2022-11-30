吳釗燮宴請聖露西亞總理 感謝長期挺台國際參與

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（中央社記者黃雅詩台北30日電）外交部長吳釗燮昨晚宴請聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）訪團，表達台灣誠摯歡迎，也特別感謝聖露西亞長期堅定支持台灣的國際參與。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮表示，皮耶上任後帶領聖露西亞克服疫情及俄烏戰爭的衝擊，致力推動經濟復甦，成果獲得各方肯定。此行是皮耶以總理身分首度率領教育暨永續發展部長愛德華（Shawn A. Edward）等高階官員遠道來訪，展現露國政府對台露友好邦誼的支持，彌足珍貴。

吳釗燮表示，皮耶在今年9月聯合國第77屆大會中，重申露國支持台灣有意義參與聯合國體系，兩週前愛德華也在「聯合國氣候變化綱要公約」第27屆締約方大會（UNFCCC COP27）為台灣執言，台灣人民及政府至為感謝。

吳釗燮指出，今年是台露兩國復交15周年，雙方在民主自由的共同理念基礎上，不斷深化各領域的合作關係。台灣將持續與露國政府密切合作，共同捍衛民主體制，增進兩國人民福祉及雙方友好邦誼。

皮耶表示，感謝台灣長期對聖露西亞國家發展所提供的各項協助，台露兩國復交15年以來，已建立真誠良好的合作夥伴關係，並以人民福祉為重，聖露西亞將與台灣攜手促進兩國人民交流，深化台露友好邦誼。（編輯：張均懋）1111130