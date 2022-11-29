國宴款待聖露西亞總理 總統：持續推動獎學金計畫
（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天國宴款待聖露西亞總理皮耶所率訪團，她致詞表示，相信人民之間的連結是兩國關係的基石，台灣會持續推動獎學金計畫以及華語教學，讓雙方的年輕人更了解彼此，建立更強韌的友誼。
繼以軍禮歡迎聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）暨雙邊會晤後，總統中午在總統府以國宴宴請皮耶，總統致詞時表示，今天很高興在總統府設宴，歡迎好朋友皮耶以及訪團，再次感謝訪團來訪，展現兩國深厚的情誼。
總統提到，曾在2019年訪問聖露西亞，當地的美麗風景以及人民的熱情款待，都讓她印象非常深刻。當時，她親身見證兩國在各領域的合作成果。這些年來，透過許多合作計畫，持續深化兩國關係。
她表示，台灣已經重新開放國門，未來，台灣和聖露西亞以及其他國家的合作交流，也會越來越密切，就像這個月初，台露共同在聖露西亞舉辦「台露夥伴關係商展」，就是最好的例子。當天，聖露西亞的主廚展現巧思，運用台灣技術團示範農場的蔬果，製作出結合亞洲和加勒比海元素的美食，加深了兩國的交流以及人民之間的連結。
總統指出，人民之間的連結是兩國關係的基石，台灣會持續推動獎學金計畫以及華語教學，讓雙方的年輕人更了解彼此，而建立更強韌的友誼。
總統表示，今天準備了豐盛的台灣料理，讓訪賓體驗台灣的美食文化。最後，她祝福皮耶政躬康泰，台灣和聖露西亞邦誼歷久彌新。
隨後，皮耶致詞表示，能聚集在這裡並歡慶台灣與聖露西亞的邦誼，他深感榮幸。兩國人民都期盼能有更好的居住環境、教育機會、醫療、人權，與集會結社的自由。這些都是讓世界更美好的共同理想，因此，要攜手共同塑造更兼容並蓄的社會，並且更加保護弱勢族群。
他說，期待在接續的訪問行程中，能夠共享更多美好的回憶，共同學習、分享經驗，以嘉惠兩國人民，並感謝蔡總統熱情款待。（編輯：林興盟）1111129
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