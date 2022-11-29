國宴款待聖露西亞總理 總統：持續推動獎學金計畫

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拉丁美洲及加勒比海友邦聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）率團訪問台灣，總統蔡英文（圖）29日中午在總統府以國宴接待訪團成員並致詞。中央社記者張皓安攝 111年11月29日

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（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天國宴款待聖露西亞總理皮耶所率訪團，她致詞表示，相信人民之間的連結是兩國關係的基石，台灣會持續推動獎學金計畫以及華語教學，讓雙方的年輕人更了解彼此，建立更強韌的友誼。

繼以軍禮歡迎聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）暨雙邊會晤後，總統中午在總統府以國宴宴請皮耶，總統致詞時表示，今天很高興在總統府設宴，歡迎好朋友皮耶以及訪團，再次感謝訪團來訪，展現兩國深厚的情誼。

總統提到，曾在2019年訪問聖露西亞，當地的美麗風景以及人民的熱情款待，都讓她印象非常深刻。當時，她親身見證兩國在各領域的合作成果。這些年來，透過許多合作計畫，持續深化兩國關係。

她表示，台灣已經重新開放國門，未來，台灣和聖露西亞以及其他國家的合作交流，也會越來越密切，就像這個月初，台露共同在聖露西亞舉辦「台露夥伴關係商展」，就是最好的例子。當天，聖露西亞的主廚展現巧思，運用台灣技術團示範農場的蔬果，製作出結合亞洲和加勒比海元素的美食，加深了兩國的交流以及人民之間的連結。

總統指出，人民之間的連結是兩國關係的基石，台灣會持續推動獎學金計畫以及華語教學，讓雙方的年輕人更了解彼此，而建立更強韌的友誼。

總統表示，今天準備了豐盛的台灣料理，讓訪賓體驗台灣的美食文化。最後，她祝福皮耶政躬康泰，台灣和聖露西亞邦誼歷久彌新。

隨後，皮耶致詞表示，能聚集在這裡並歡慶台灣與聖露西亞的邦誼，他深感榮幸。兩國人民都期盼能有更好的居住環境、教育機會、醫療、人權，與集會結社的自由。這些都是讓世界更美好的共同理想，因此，要攜手共同塑造更兼容並蓄的社會，並且更加保護弱勢族群。

他說，期待在接續的訪問行程中，能夠共享更多美好的回憶，共同學習、分享經驗，以嘉惠兩國人民，並感謝蔡總統熱情款待。（編輯：林興盟）1111129

加勒比海友邦聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）率團訪台，總統蔡英文29日上午以隆重軍禮迎接，並鳴放19響禮炮。中央社記者趙世勳攝 111年11月29日

加勒比海友邦聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）（前左2）率團訪台，總統蔡英文（中）29日上午在總統府前廣場以隆重軍禮歡迎皮耶等一行。中央社記者趙世勳攝 111年11月29日

加勒比海友邦聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）（後右）率團訪台，總統蔡英文（後左）29日在總統府以隆重軍禮歡迎，雙方將就國際局勢及氣候變遷等共同關切的議題交換意見。中央社記者趙世勳攝 111年11月29日

拉丁美洲及加勒比海友邦聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）率團訪問台灣，總統蔡英文29日在總統府前廣場以隆重軍禮歡迎訪團，三軍儀隊列隊迎接。中央社記者趙世勳攝 111年11月29日

總統蔡英文（前右）29日以軍禮歡迎聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）（前左）所率訪團，期待台灣與聖露西亞持續強化跨領域的交流合作，一起把握全球經濟復甦的機會。中央社記者趙世勳攝 111年11月29日

總統蔡英文29日中午在總統府以國宴宴請友邦聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）及訪團成員，皮耶（圖）致詞表示，期待在接續的訪問行程中一同學習、分享經驗，加惠兩國人民。中央社記者張皓安攝 111年11月29日