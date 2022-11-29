總統：台露簽署技術合作框架協定 拓展更多合作機會

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聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）應邀抵台展開為期5天的國是訪問行程，總統蔡英文（前中）29日在總統府前廣場以軍禮歡迎訪團，蔡總統表示，期待台灣與聖露西亞持續強化跨領域的交流合作，把握全球經濟復甦的機會，共同為雙方人民創造更多福祉。中央社記者趙世勳攝 111年11月29日

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（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天與聖露西亞總理皮耶會晤時表示，面對威權主義擴張、民主夥伴更應該團結合作，壯大彼此的結盟力量，相信台露技術合作框架協定的簽署能夠為兩國拓展更多的合作機會，為人民創造更大的繁榮。

總統上午在總統府前廣場以隆重軍禮歡迎友邦聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）及訪問團成員，隨後在總統府進行雙邊會晤，午間總統在總統府以國宴接待訪團成員，副總統賴清德等人出席。

總統在雙邊會晤致詞表示，皮耶闊別10年之後再度來到台灣，也是第一次以總理身分來訪，格外具有意義。她代表台灣人民再次表達歡迎，台灣與聖露西亞是彼此堅實的夥伴，這幾年來在基礎建設、蔬果產銷、資通訊教育、醫療衛生等領域展開許多重要的合作，並且創造豐碩的成果。

她說，皮耶非常注重協助青年與婦女提升就業技能與實現創業的夢想，很高興在這些面向推動了許多重要的合作計畫。皮耶也非常關注疫後經濟復甦，公衛醫療以及永續發展等議題，連續2年出席聯合國大會，並且擔任加勒比海開發銀行及東加勒比海中央銀行貨幣委員會主席，發揮重要的區域影響力。她對皮耶表達敬佩。

她表示，今年8月美國、台灣跟聖露西亞共同在聖露西亞合辦全球合作及訓練架構的海外工作坊，主題是疫後經濟復甦以及分享推動婦女及青年經濟賦權的成功經驗，透過這些交流相信可以加速疫後經濟復甦。

總統表示，面對威權主義擴張、民主夥伴更應該團結合作，並且壯大彼此的結盟力量，並特別感謝聖露西亞長期在各國際場合積極地捍衛台灣參與國際。未來相信台灣和聖露西亞會秉持互惠互利的精神，繼續深化彼此的夥伴關係。

她進一步說，尤其相信台露技術合作框架協定的簽署能夠為台灣與聖露西亞拓展更多的合作機會，也能為兩國人民共同創造更大的繁榮。

皮耶致詞表示，未來他有信心，兩國共同的價值與利益將持續團結兩國。此次國是訪問要紀念並強化增進國際安全感，以及強化兩國人民繁榮的同盟關係，相信這份同盟關係將會歷久彌新。

皮耶表示，與15年前兩國復交的時候相比，要面對的全球挑戰已大有不同。面對諸如瘟疫、戰爭，還有氣候變遷等問題，要尋求更新的解決方案。唯有共同合作，各個國家與當前的世代才能夠因應當代最嚴峻的挑戰。

他表示將會把握每一個機會，重申尊重國家領土完整、恪遵國際秩序，和平解決爭端、不介入他國內政等信念。基於此信念，持續支持並宣揚台灣有意義參與聯合國各組織以及所有國際機構的權利。（編輯：翟思嘉）1111129