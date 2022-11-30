藍籲春節前恢復小三通 綠委：政府不反對重啟

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國民黨立法院黨團30日上午舉行記者會，黨團總召曾銘宗（中）、立委陳雪生（左）、陳玉珍（右）等人出席，表示口罩政策都即將要鬆綁，呼籲政府盡快開放小三通復航。中央社記者鄭清元攝 111年11月30日

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（中央社記者王承中、王揚宇台北30日電）國民黨團今天召開記者會，呼籲蔡政府在農曆春節前恢復小三通。民進黨團書記長郭國文表示，政府立場一直很明確，並沒有反對小三通重啟，重點是要視兩岸情勢、疫情與事實來推動。

針對因應疫情暫停2年的小三通何時能復航，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、國民黨金門縣立委陳玉珍、連江縣立委陳雪生等人，今天在立法院國民黨團記者會召開記者會，呼籲蔡政府在農曆春節前恢復小三通。

陳玉珍表示，金馬小三通對金門民眾來說事關緊要，民調有7成民眾支持立即恢復小三通，上週也收到8275位金門居民的連署書，希望蔡政府立即恢復小三通。行政院長蘇貞昌稱陸方小三通相關邊境已撤除，但她委請台商到現場得到的答案卻是仍在運作。

她指出，陸委會口口聲聲說會找個適當的節日開通，12月22日冬至是全家團圓的日子，可否在這天恢復小三通復航？倘若真的準備不及，明年農曆春節是最好開通的時刻。呼籲民進黨政府，傾聽離島子民的心聲，盡速開放小三通。

陳雪生表示，恢復小三通是金馬民眾的期待，至少在農曆春節前復航，更希望藉由小三通的開通，磨擦出兩岸和平的火花，藉這一點點、一絲絲的線，讓兩岸和平、不要戰爭。希望行政院聽到金馬民眾的心聲、體察民意，難道也要金馬人民發起白紙革命？

曾銘宗指出，總統蔡英文在國慶演說提到「期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的交流」，呼籲蔡總統說到做到，盡速恢復小三通，促進兩岸交流。同時也呼籲中國大陸，遞出相對的善意，擴大文化、經濟等相關民間交流。

民進黨立法院黨團書記長郭國文在接受中央社記者訪問時指出，政府的立場一直很明確，並沒有反對小三通重啟，重點是要視兩岸情勢、疫情與事實來推動，假如對岸做好相關人力的準備，相信政府也努力促成小三通重啟。

郭國文批評國民黨將小三通與白紙革命做連結，他說，白紙革命是中國人民受不了極權統治，面對被鎮壓的風險，依舊起身抗議，追求人民自由。

郭國文指出，小三通議題並不是武斷的決定，當中國裁撤掉小三通所需的人力與建置，國民黨依舊將砲火對台灣政府，濫用言論自由來誤導民眾，跟白紙革命的人民對抗極權政府的精神完全相反。（編輯：翟思嘉）1111130