立委督促精進國勢普查 凍結主計總處部分預算

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（中央社記者范正祥台北30日電）立法院財政委員會今天審查112年度中央政府總預算案有關行政院主計總處部分，多名立委督促精進國勢普查，並通過提案凍結部分預算，待主計總處向財委會提出書面報告經同意後，始得動支。

財政委員會今天審查主計總處明年度預算案時，立委聚焦「國勢普查業務」預算編列，國民黨立委費鴻泰指出，國勢普查的結果往往與民眾的實際感受有落差。

費鴻泰說，統計是一門科學，如果調查精準，研究方法對，大家要相信統計；但一些國勢普查，「我是語重心長的講，真的你們下次在找學者、專家時，要找到對的人，否則我自己唸統計的都很傷心。」

立法院財政委員會今天通過國民黨立委費鴻泰、賴士葆及台灣民眾黨立委張其祿等人共同提案，主計總處112年度預算案，「國勢普查業務」編列新台幣1億1080萬9000元辦理農林漁牧業普查、工商及服務業普查、國富統計、受僱員工薪調查及生產力統計等，但主計總處公布的薪資、物價等數據與民眾實際感受有所落差，提案凍結10%，待主計總處向財委會提出書面報告經同意後，始得動支。

另外，國民黨立委李貴敏今天在財政委員會反映，許多記帳業者抱怨很深，質疑政府在做普查時雖有委派普查人員，可是實際上是記帳業者做很多事，似乎變成免費的提供服務，而普查員反而只是負責聯繫，沒有做任何事，卻有編列預算。

主計總處主計長朱澤民說，普查員做這事是按日計酬，做多少才可以領多少錢。（編輯：蘇志宗）1111130