蘇貞昌：公共建設計畫經費達成率佳 估連3年逾95%

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（中央社記者賴于榛台北1日電）行政院長蘇貞昌今天表示，公共建設的高執行率對提升民眾生活品質、帶動內需推升經濟發展十分重要，近年來雖受疫情影響、原物料上漲、營建業缺工，但公共建設計畫經費達成率仍良好，有機會連續3年逾95%。

國家發展委員會今天在行政院會報告「111年度公共建設計畫執行情形（截至10月底）」，整體公共建設計畫經費達成率部分，2020年經費達成率為95.48%，創13年來新高，2021年也有95.65%，連續2年超越95%的目標，2022年可望再創佳績。

行政院發言人羅秉承主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌聽取報告後指出，公共建設的高執行率將提升民眾生活品質、帶動內需推升經濟發展，十分重要，也因此他在疫情之初，就要求加速、加大公共建設。

他說，很欣慰並肯定國發會、工程會及各部會共同努力，讓台灣在受疫情影響、原物料上漲以及營建業缺工情況下，公共建設執行率仍展現良好執行績效，公共建設計畫經費達成率連續2年超過95%，今年更可能達成第3年超過95%的目標。

蘇貞昌說，為免公共工程因發包延宕，工程會屢次提出對策，解決缺工、缺料等不利發包的問題，促成重要工程決標展現成效，他要請部會首長把握今年最後1個月仔細盤點，讓公共工程執行率可以再創新高。

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蘇貞昌也說，執政團隊僅花費1年半時間就完成「班班有冷氣」政策，今年還有南橫公路全線復通、屏東榮民總醫院啟用、金門大橋完工通車，南投縣烏溪鳥嘴潭人工湖供水，以及南方澳跨港大橋也將在這個月通車，可說是公共建設的豐收年。

他提醒，明年公共建設經費將超過新台幣6000億元，是歷年最高金額，請國發會與工程會持續督導各部會做好前置作業、務實推動，並及時協助解決推動困難，提高公共建設執行績效。（編輯：林淑媛）1111201