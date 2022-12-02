選舉挫敗掀內閣改組討論 綠委：現在時機不適合

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（中央社記者王揚宇台北2日電）民進黨九合一選舉挫敗，黨內湧現檢討聲浪。針對是否應啟動內閣改組，多位民進黨立委今天受訪表示，立法院正審查總預算，若行政院長蘇貞昌現在辭職，會有所影響，因此不是適合的時機，待總預算到一段落再討論。

民進黨九合一選舉挫敗，蔡英文第一時間請辭黨主席，蘇貞昌向總統蔡英文口頭請辭但獲慰留。

針對民進黨內湧現檢討聲浪，包括提出應啟動內閣改組。民進黨立委張宏陸上午在立法院接受媒體聯訪表示，國內外形勢險峻，且這3年來「蔡蘇體制」的運作得到人民支持，現在最重要是要穩定下來，畢竟選舉是一件事，政務推動又是一件事，如果政務跟著亂的話，對台灣不好。

民進黨立委王定宇說，民進黨這次敗選，要改進的地方很多，大家應從檢討自己開始；至於內閣改組，他覺得現在立法院在審查112年度中央政府總預算，等到一個段落後，此議題應好好面對及討論。

民進黨立委許智傑指出，總預算審到一半，如果蘇貞昌現在馬上辭職，對總預算會有影響，因此不適合馬上辭職，待總預算結束後，尊重蔡總統及蘇貞昌的決定。

民進黨立委郭國文認為，立法院還在審查總預算跟法案，現在不是適合的時機，而且內閣改組也牽扯到人選連動問題，必須多方考量。

對於黨內檢討聲浪，民進黨立法院黨團總召柯建銘接受媒體聯訪表示，「我們都是戰犯，要大檢討、大反省」，中央黨部也已經開始，而高雄市長陳其邁擔任代理黨主席，要提出檢討報告，一切按照程序走下去。

柯建銘說，黨團成員也都很清楚，要如何迎向未來，每一個人都走過選舉，大家也不必太懷憂喪志，要包羞忍恥捲土重來。（編輯：翟思嘉）1111202