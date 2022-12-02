更多編輯台推薦新聞：
能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬
國際

能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
氣溫明回暖北台灣高溫27度 4至6日轉濕涼低溫探17度
首頁 / 政治

全台縣市首長當選名單 中選會公告一次看

2022/12/2 16:51（12/2 16:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
九合一選舉結果出爐，國民黨囊括13縣市執政權取得勝利。（中央社製圖）
九合一選舉結果出爐，國民黨囊括13縣市執政權取得勝利。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北2日電）中央選舉委員會今天舉行委員會議，審定通過111年直轄市長、縣長、市長、直轄市議員、縣議員、市議員選舉當選人名單，並公告。

根據中選會網站資料，台北市第8屆市長當選人是國民黨籍蔣萬安，得票數57萬5590票；新北市第4屆市長當選人為國民黨籍侯友宜，得票數115萬2555票；桃園市第3屆市長選舉當選人是國民黨籍張善政，得票數55萬7572票；台中市第4屆市長當選人為國民黨籍盧秀燕，得票數79萬9107票。

台南市第4屆市長候選人為民進黨籍黃偉哲，得票數43萬3684票，高雄市第4屆市長當選人為民進黨籍陳其邁，得票數76萬6147票；6都除了台北、桃園為新任，其餘4都皆為連任成功。

其餘縣市部分，新竹縣長當選人為現任縣長、國民黨籍楊文科，得票數16萬3662票；苗栗縣長當選人是無黨籍鍾東錦，拿下12萬4603票；彰化縣長當選人為現任縣長、國民黨籍王惠美，票數為36萬9133票；南投縣長當選人是國民黨籍許淑華，得票數15萬4256票。

雲林縣長當選人是現任縣長、國民黨籍的張麗善，獲得20萬7519票；嘉義縣長當選人為現任縣長、民進黨籍的翁章梁，得票數17萬1777票；屏東縣長當選人為民進黨籍周春米，拿下21萬7537票；宜蘭縣長當選人是現任縣長、國民黨籍林姿妙，獲得11萬9421票。

花蓮縣長當選人為現任縣長、國民黨籍徐榛蔚，贏得9萬6645票；台東縣長當選人為現任縣長、國民黨籍饒慶鈴，得票數6萬8661票；澎湖縣長當選人為民進黨籍陳光復，獲得1萬8777票；基隆市長當選人是國民黨籍謝國樑，拿下9萬6784票。

新竹市長當選人為民眾黨籍高虹安，獲取9萬8121票；金門縣長當選人是無黨籍陳福海，贏得2萬3248票；連江縣長當選人為國民黨籍王忠銘，獲得4337票。（編輯：楊凱翔）1111202

#九合一
#國民黨
#民進黨
延伸閱讀
九合一選舉綠退守南台灣 執政版圖、議會席次選舉數據一次看議長選戰前數據分析 各縣市議會政黨勢力一次看2022縣市長、議員選舉 即時開票開票結果
高虹安
高虹安前主管遭牽連丟官？資策會駁：無選後追殺公平會新任委員提名 立院初審通過
徐榛蔚
噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝保存者 102歲朱阿菊辭世連任花蓮縣長 徐榛蔚：感謝縣民的託付
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族