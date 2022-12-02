全台縣市首長當選名單 中選會公告一次看

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（中央社記者賴于榛台北2日電）中央選舉委員會今天舉行委員會議，審定通過111年直轄市長、縣長、市長、直轄市議員、縣議員、市議員選舉當選人名單，並公告。

根據中選會網站資料，台北市第8屆市長當選人是國民黨籍蔣萬安，得票數57萬5590票；新北市第4屆市長當選人為國民黨籍侯友宜，得票數115萬2555票；桃園市第3屆市長選舉當選人是國民黨籍張善政，得票數55萬7572票；台中市第4屆市長當選人為國民黨籍盧秀燕，得票數79萬9107票。

台南市第4屆市長候選人為民進黨籍黃偉哲，得票數43萬3684票，高雄市第4屆市長當選人為民進黨籍陳其邁，得票數76萬6147票；6都除了台北、桃園為新任，其餘4都皆為連任成功。

其餘縣市部分，新竹縣長當選人為現任縣長、國民黨籍楊文科，得票數16萬3662票；苗栗縣長當選人是無黨籍鍾東錦，拿下12萬4603票；彰化縣長當選人為現任縣長、國民黨籍王惠美，票數為36萬9133票；南投縣長當選人是國民黨籍許淑華，得票數15萬4256票。

雲林縣長當選人是現任縣長、國民黨籍的張麗善，獲得20萬7519票；嘉義縣長當選人為現任縣長、民進黨籍的翁章梁，得票數17萬1777票；屏東縣長當選人為民進黨籍周春米，拿下21萬7537票；宜蘭縣長當選人是現任縣長、國民黨籍林姿妙，獲得11萬9421票。

花蓮縣長當選人為現任縣長、國民黨籍徐榛蔚，贏得9萬6645票；台東縣長當選人為現任縣長、國民黨籍饒慶鈴，得票數6萬8661票；澎湖縣長當選人為民進黨籍陳光復，獲得1萬8777票；基隆市長當選人是國民黨籍謝國樑，拿下9萬6784票。

新竹市長當選人為民眾黨籍高虹安，獲取9萬8121票；金門縣長當選人是無黨籍陳福海，贏得2萬3248票；連江縣長當選人為國民黨籍王忠銘，獲得4337票。（編輯：楊凱翔）1111202