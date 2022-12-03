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感恩茶會為2024暖身？朱立倫：總教練只是配角

2022/12/3 17:29
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（中央社記者劉冠廷台北3日電）國民黨選後舉辦感恩茶會，被問到是否在為2024大選暖身，黨主席朱立倫說，他作為總教練、助選員只是配角，請大家將掌聲給所有參選的主角和志工。

至於民進黨立委蔡適應論文遭檢舉涉及抄襲，博士學位被撤銷，朱立倫下午在台北出席感恩茶會時表示，總統蔡英文不能為了一時的政治利益，這是全民的是非價值道德觀，真的要出來表達嚴肅的道歉；台灣社會最基本的道德觀、是非，至少要維護住。

媒體關注連日參加各地的感恩茶會，是否是在為2024暖身，朱立倫則說，這是他的責任，必須要到艱困選區感謝大家、支持黨內同志，他作為總教練、助選員只是配角，請大家將掌聲給所有參選的主角和志工。

至於亞太和平研究基金會董事長許信良認為國民黨2024的最佳組合是「朱江配」，對此，朱立倫說，作為黨主席，現在百分百的心，在努力3場延長賽選舉，他的心全心全力希望候選人當選，大家團結在一起，不會受到任何影響。

由於苗栗縣長徐耀昌在這次九合一選舉，支持無黨籍苗栗縣長當選人鍾東錦，國民黨苗栗縣黨部建議撤銷徐耀昌黨籍，媒體詢問朱立倫，徐耀昌是否會回來，朱立倫僅說，「徐耀昌是我們的同志」。（編輯：趙蔚蘭）1111203

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#國民黨
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