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徐耀昌撤銷黨籍案 國民黨最快12月中啟動討論

2022/12/3 18:32
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（中央社記者劉冠廷台北3日電）國民黨苗栗縣黨部日前做出撤銷縣長徐耀昌黨籍建議案，國民黨中央考紀會原訂10月20日開會討論，但因出席人數不足暫緩；考紀會成員今天說，各地黨部正在彙整黨員違紀案，最快12月中開會討論，其中包括徐耀昌案。

苗栗縣議長鍾東錦登記參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍，徐耀昌公開為鍾東錦站台輔選，國民黨苗栗縣黨部作出「撤銷黨籍」處分建議。國民黨中央考紀會原預定10月20日開會討論，後因會議人數不足，暫緩召開。

九合一選舉落幕，黨內關注黨中央是否會處理徐耀昌黨籍案，考紀會成員今天表示，目前各地方黨部正在整理這次選舉的黨員違紀案，待全數送到中央考紀會後，就會開會討論，這也會包括徐耀昌違紀案；至於黨中央何時召開考紀會議，目前尚未確定，判斷最快12月中能夠開會討論。

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有媒體報導，國民黨因九合一勝選氣勢大振，預估未來會有一波入黨或回復黨籍潮，甚至明年黨中央還可能推出「同舟計畫2.0」；黨務人士說，黨內沒有討論所謂的同舟計畫2.0。

但地方人士表示，無黨籍金門縣長當選人陳福海在選前曾遞交回黨申請書，因適逢選戰期間，黨中央暫緩處理，現選戰告一段落，陳福海也當選金門縣長，未來是否會重回國民黨，值得關注。（編輯：林克倫）1111203

#徐耀昌
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