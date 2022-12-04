彰化扇形車庫百年慶 蘇貞昌：讓台鐵跟著時代進步

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台灣鐵路管理局彰化扇形車庫啟用百年慶祝活動4日舉辦，台鐵特別在車庫展示各世代機車頭，呈現經典畫面。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年12月4日

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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）台鐵彰化扇形車庫舉辦啟用百年慶祝活動，行政院長蘇貞昌致詞時說，台鐵可針對扇形車庫設計相關商品，推動台鐵公司化，就是要用政府力量與社會期待，讓台鐵跟著時代進步。

交通部台灣鐵路管理局今天上午在彰化扇形車庫，舉辦「扇庫一世紀世代同歡慶」扇形車庫啟用百年慶祝活動，出席者除蘇貞昌，還有交通部長王國材、彰化縣長王惠美等人。

蘇貞昌致詞時說，念大學時如想念家鄉，會到當時的台北火車站聽蒸汽火車鳴笛聲音，鐵路也跟著台灣人一起成長繁榮及提供服務，而扇形車庫對火車頭修理及調度有極大貢獻，他要謝謝台鐵局員工把扇形車庫維護得這麼好。

蘇貞昌指出，台鐵局在公司化後，針對扇形車庫應有更靈活應用，像是台鐵便當可根據各地特色設計，彰化便當可以放爌肉，車庫本身也可設計成商品，今天展示的各種火車頭可做成商品讓小朋友蒐集。

蘇貞昌表示，推動台鐵公司化，就是要用政府力量跟社會期待，讓台鐵走入新的階段，提供更好服務，台鐵能跟著時代進步，又能賺錢。

王國材說，彰化扇形車庫今年被列為國定古蹟，未來彰化市鐵路高架化工程完工後，台鐵彰化機務段會遷移到花壇，但扇形車庫會保留下來，蒸汽火車頭也會在扇形車庫動態保存，留下台鐵百年發展歷史，台鐵公司化後，扇形車庫將成為鐵道文化園區，發展觀光文化教育。

台鐵局發布新聞指出，扇形車庫啟用初期以維修蒸汽火車為主，早期在台北、新竹及彰化等地有6座扇形車庫，後來因功能及需求不同，車庫陸續被拆除改建，只有彰化扇形車庫完整保留，為慶祝啟用百年，台鐵特別在車庫展示各世代機車頭，創造經典畫面。

今天車庫正式開放前，等著入場的排隊人龍長達100公尺，民眾都等著進入扇形車庫，一睹各世代火車頭。（編輯：謝雅竹）1111204