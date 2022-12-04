更多編輯台推薦新聞：
電價飆漲瑞典人搶買木柴 耶誕裝飾換LED燈堅持過節
國際

電價飆漲瑞典人搶買木柴 耶誕裝飾換LED燈堅持過節

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
未來一週東北季風增強探17度 北部東半部有雨
首頁 / 政治

彰化扇形車庫百年慶 蘇貞昌：讓台鐵跟著時代進步

2022/12/4 13:09（12/4 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣鐵路管理局彰化扇形車庫啟用百年慶祝活動4日舉辦，台鐵特別在車庫展示各世代機車頭，呈現經典畫面。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年12月4日
台灣鐵路管理局彰化扇形車庫啟用百年慶祝活動4日舉辦，台鐵特別在車庫展示各世代機車頭，呈現經典畫面。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年12月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化4日電）台鐵彰化扇形車庫舉辦啟用百年慶祝活動，行政院長蘇貞昌致詞時說，台鐵可針對扇形車庫設計相關商品，推動台鐵公司化，就是要用政府力量與社會期待，讓台鐵跟著時代進步。

交通部台灣鐵路管理局今天上午在彰化扇形車庫，舉辦「扇庫一世紀世代同歡慶」扇形車庫啟用百年慶祝活動，出席者除蘇貞昌，還有交通部長王國材、彰化縣長王惠美等人。

蘇貞昌致詞時說，念大學時如想念家鄉，會到當時的台北火車站聽蒸汽火車鳴笛聲音，鐵路也跟著台灣人一起成長繁榮及提供服務，而扇形車庫對火車頭修理及調度有極大貢獻，他要謝謝台鐵局員工把扇形車庫維護得這麼好。

蘇貞昌指出，台鐵局在公司化後，針對扇形車庫應有更靈活應用，像是台鐵便當可根據各地特色設計，彰化便當可以放爌肉，車庫本身也可設計成商品，今天展示的各種火車頭可做成商品讓小朋友蒐集。

蘇貞昌表示，推動台鐵公司化，就是要用政府力量跟社會期待，讓台鐵走入新的階段，提供更好服務，台鐵能跟著時代進步，又能賺錢。

王國材說，彰化扇形車庫今年被列為國定古蹟，未來彰化市鐵路高架化工程完工後，台鐵彰化機務段會遷移到花壇，但扇形車庫會保留下來，蒸汽火車頭也會在扇形車庫動態保存，留下台鐵百年發展歷史，台鐵公司化後，扇形車庫將成為鐵道文化園區，發展觀光文化教育。

台鐵局發布新聞指出，扇形車庫啟用初期以維修蒸汽火車為主，早期在台北、新竹及彰化等地有6座扇形車庫，後來因功能及需求不同，車庫陸續被拆除改建，只有彰化扇形車庫完整保留，為慶祝啟用百年，台鐵特別在車庫展示各世代機車頭，創造經典畫面。

今天車庫正式開放前，等著入場的排隊人龍長達100公尺，民眾都等著進入扇形車庫，一睹各世代火車頭。（編輯：謝雅竹）1111204

行政院長蘇貞昌4日上午參加台灣鐵路管理局彰化扇形車庫啟用百年慶祝活動，登上CK124蒸汽火車擔任車長鳴笛。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年12月4日
行政院長蘇貞昌4日上午參加台灣鐵路管理局彰化扇形車庫啟用百年慶祝活動，登上CK124蒸汽火車擔任車長鳴笛。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年12月4日
#台鐵
#蘇貞昌
#王國材
蘇貞昌
民進黨地方選舉敗選 蘇貞昌：誠懇嚴謹檢討 郵政物流中心落成 蘇貞昌盼善用優勢加強民間合作
王國材
華航工會籲桃機航廈分配依聯盟 避免旅客團團轉 傳交通部長異動 王國材：政務官來去隨緣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族