礦石開採稅率調升爭議 監院糾正花蓮縣府

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（中央社記者賴于榛台北6日電）監察委員趙永清等人今天說，花蓮縣政府在民國105年將礦石開採稅自治條例的徵收率從每噸新台幣10元提高為70元，造成徵納爭議，又遲未完成修法，導致今年度稅收減少8億元，監院日前通過糾正縣府。

監委趙永清、賴振昌今天發布新聞稿指出，花蓮縣政府稱為充裕財源，並衡平「礦石開採行為」對轄區山林保育的影響，自98年起制定施行礦石開採稅自治條例，原徵收率為每噸4元、100年修正為5.2元、102年提高為10元，但在105年6月間原條例，重行制定大幅調高徵收率至70元，造成徵納爭議。

趙永清、賴振昌說，徵收率提高為每噸70元後，有業者不服課稅處分循序提起行政救濟，部分經行政法院認定短期間內迅速增稅，民眾稅負過重，違反地方稅法通則第4條1項規定，判決花蓮縣府敗訴，且陸續有4期礦石開採稅行政訴訟案件已確定。

監委表示，但花蓮縣政府卻重作稅額相同的復查處分，明顯違反判決意旨，造成納稅義務人再提出行政救濟爭議不歇。

為了解套，監委指出，花蓮縣府110年10月第5次欲再制定礦石開採特別稅條例草案，但財政部因上述的確定判決結果，請縣府考量「是否應特別考量就計徵稅額重行評估調整，並與業者充分溝通尋求共識」等，草案遲遲未能完成法定備查程序。

監委說，因已無徵收法律依據，此項稅收來源消失，導致111年度花蓮縣特別稅課收入預算，減少金額高達8億元，須增編舉債6億餘元以支應歲出，影響縣府財政健全，已有違失。

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監委調查還發現，對花蓮縣政府提起礦石開採稅行政訴訟的福安公司，在符合環保署展延適用原則情況下，於110年6月25日提出固定污染源操作許可證展延申請，仍遭花蓮縣府遲延核發展延許可證，花蓮縣政府有明顯違失。

監委說，花蓮縣政府大幅調高礦石開採稅率引發重大爭議，造成稅源消失，且拖延業者許可證展期申請，已在11月初提案糾正，並獲監察院財政及經濟委員會、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審議通過。（編輯：張均懋）1111206