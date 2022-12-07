綠委質疑黑金介入台南議長選舉 籲黨中央調查

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（中央社記者王揚宇、張榮祥台北7日電）民進黨台南市選出的立委陳亭妃等人今天表示，九合一大選前台南學甲發生88槍槍擊案，此案相關人被發現與台南市正副議長選舉有所牽連，呼籲黨中央要求民進黨台南市議會黨團停止所有動作，立即調查。

台南市議會民進黨團總召林志展告訴中央社記者，民進黨團將依程序、自主推出角逐正副議長人選及其他決議事項，再送黨中央備查，陳亭妃若有意見，應向黨中央反映，由黨中央討論如何處理。

陳亭妃今天與同屬正國會的民進黨立委陳歐珀，在立法院召開「黑金介入議長、副議長選舉？民進黨別用黨紀挺黑金」記者會，提出相關質疑。

陳亭妃認為，88槍槍擊案的利益糾葛，影響到2022年的台南市長、議員選舉，如果沒有把黑金斷掉，就會一直糾結到2024，「我們有多少本錢還可以繼續跟黑金牽扯在一起？」

陳亭妃說，如果黨中央繼續視而不見，允許用黨紀公然挺黑金，他們要如何向選民說民進黨有反省的決心，黨中央應該要求台南市議會黨團停止所有的動作，立即進行調查。

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陳亭妃說，民進黨台南市議會黨團昨天發出甲級動員暨會議通知，要黨團成員今天下午4時到黨團辦公室，針對第4屆正副議長進行黨內假投票，但民進黨中常會今天下午才要討論成立直轄市、縣市議會議長及副議長督導小組，黨團到底在急什麼，「我們拒絕用黨紀挺黑金」。

面對陳亭妃的指控，林志展說，台南檢警偵辦學甲槍擊案，槍手已被通緝，政治不應介入，陳亭妃不能只靠推測來阻擋黨團應該做的事。（編輯：蘇龍麒）1111207