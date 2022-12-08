德國在台協會頒贈3台灣民眾獎章 感謝深化雙邊關係

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歐嬤德美食創辦人邱岱玉（左）、故宮博物院研究員張文玲（右）、中央廣播電台德語節目召集人邱碧輝（中）因對於促進德台關係有功，8日晚間獲頒德台友誼獎章。中央社記者游凱翔攝 111年12月8日

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（中央社記者游凱翔台北8日電）為表揚對德國、台灣雙邊關係貢獻，德國在台協會今天晚間在台北101大樓辦公室舉辦「德台友誼獎章頒獎典禮」，分別有邱碧輝、張文玲及邱岱玉共3名台灣人獲獎，職業涵蓋媒體人、故宮研究員及餐飲業者。

德國在台協會晚間舉辦「德台友誼獎章頒獎典禮」，受獎者分別為中央廣播電台德語節目召集人邱碧輝、故宮博物院研究員張文玲、OMas歐嬤德美食創辦人邱岱玉。

德國在台協會處長許佑格（Jorg Polster）致詞表示，德台友誼獎章自2013年頒發迄今，近兩年因疫情影響無法頒發，因此他今天特別開心，能在疫後舉辦頒獎典禮。

德國在台協會介紹，邱碧輝為淡江德文系畢業，自1987年擔任記者迄今，在任職央廣德文部主任時，利用德文撰寫與產製新聞內容，讓全世界的德語社群能更了解台灣，並常在台灣受邀演講德國相關主題、翻譯德文童書，對促進雙邊關係有重要貢獻。

張文玲自輔仁大學德文系畢業後轉向藝術史研究，並在柏林取得博士學位，她的研究主題雖然是佛教藝術史，但常替無數的德國代表團訪賓介紹台北故宮文物，除常延誤下班時間，甚至也願意在週末時段空出時間接待外賓。

張文玲致詞時說，德國的學術訓練開闢她的專業領域，也找到安身立命的終身志趣，並以德語將故宮的文物介紹給來自德國的貴賓，未來她將繼續努力、持續導覽。

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邱岱玉是「歐嬤德美食」創辦人，在輔大攻讀歐洲史後前往德國，回台後輾轉進入餐飲業，於2001年開設販賣餐點及麵包的歐嬤德，讓許多駐台機構認為是值得信賴的合作夥伴，除提供絕佳品質與創新的料理，同時讓廣大民眾了解德國飲食文化及烘焙食品。

德國在台協會統計，2013年迄今共頒贈44枚獎章，其中11枚獲獎者為德國人、28枚台灣人，另包含2間學校、2間公司及1個協會。（編輯：林克倫）1111208