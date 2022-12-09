勞動基金炒股案 監察院彈劾游迺文、蔡豐清

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勞動基金炒股案中勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文（中）涉及炒作股票、不當飲宴及職場霸凌，前局長蔡豐清長期包庇縱容，監察院通過提案，彈劾兩人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北9日電）監察委員蔡崇義等5人今天表示，勞動基金炒股案中勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉及炒作股票、不當飲宴及職場霸凌，前局長蔡豐清長期包庇縱容，監察院通過提案，彈劾兩人。

監委蔡崇義、葉宜津、王美玉、林國明、賴振昌針對勞動基金炒股案立案調查並提案彈劾，監察院昨天召開彈劾審查會，全票通過彈劾游迺文及蔡豐清，全案移送懲戒法院審理。

監委指出，游迺文假借其職務權力與他人合謀炒作特定股票，與有職務上利害關係人飲宴餐聚，甚至在就讀台灣大學EMBA時，就曾經參加與勞金局有業務往來，屬有職務上利害關係的餐敘，且事前、事後均未簽報長官及知會政風室辦理登錄。

監委也發現游迺文有職場霸凌之嫌，高達10名權益證券科人員在約詢時表達，游迺文常出現強烈情緒個人領導風格，還有言語謾罵、打壓貶低等職場霸凌行為，導致他們情緒低落，影響身心；甚至有下屬離職時，直接發標題為「杜絕職場霸凌，營造友善職場環境」的電子郵件給同事，公開表示不滿。

至於蔡豐清也遭彈劾，監委說，時任勞金局政風室主任王瑞琦曾向蔡豐清面報游迺文遭人檢舉情事，並簽報政風調查結果，雖然蔡豐清一度欲調整游迺文職務，但最後考量簡任職務調動是勞動部權責，此職務又須長期經驗積累，因此撤回調整職務的公文。

監委說，後續蔡豐清還不顧游迺文有兩度酒駕紀錄，以及違反公務員廉政倫理規範等，執意圈選游迺文參加勞動部模範公務人員選拔。（編輯：蘇志宗）1111209