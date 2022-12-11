柯文哲談黨主席任務：健全黨內組織、加強人才培訓

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（中央社記者郭建伸台北10日電）甫當選第2任台灣民眾黨主席的柯文哲今天晚間表示，他第2任首要之務是健全黨內組織，其次要加強人才培訓，並期勉黨員們定位自己是「全民服務」政黨，讓更多人相信藍綠之外，民眾黨是更好的選擇。

柯文哲晚間透過臉書表示，台灣民眾黨今天選出下一任黨主席及黨代表，這次共有170位黨員參與黨代表選舉，顯示民眾黨成立3年來雖然走得崎嶇，還是有很多人對這個政黨有期待。

柯文哲說，民眾黨的力量此時此刻仍然微弱，但他要勉勵自己及所有黨公職人員，不要辜負黨員託付；要定位自己是「全民服務」的政黨，積極創新，認真負責。

他提出，「不因為短期利益，犧牲長期利益。不因為少數利益，犧牲多數利益。不因為政黨利益，犧牲國家利益」，希望台灣因為民眾黨的努力而變得更好。

柯文哲說，民眾黨成立3年來，備受矚目也動輒得咎。他過去3年身兼台北市長與黨主席，優先處理市政，沒有太多時間處理黨務，造成黨內糾紛不斷，健全內部組織將是他第2任黨主席首要之務。

他指出，其次是要加強人才培訓，無論是基層或高層黨工，都要建立公平完整的遴選、升遷與考核制度，讓更多對國家治理有願景的能人志士，都能加入民眾黨的團隊，集結眾人智慧，共創具前瞻性的國家治理方針。

柯文哲表示，2022選舉結束，卻是民眾黨進一步服務民眾的開始，有34位黨員成為公職人員，他們將以最在地、最認真的服務，加強民眾黨與社會的連結。

他期勉黨籍里長、議員與市長，要認真看待選民付託，以正直誠信的信念，以理性、務實、科學的精神，以認真勤奮的態度，來讓更多人相信藍綠之外，民眾黨是更好的選擇。

柯文哲最後感謝黨員的支持，未來一年，他將會全心投入民眾黨的發展，以台灣的整體利益及民眾最大福祉為優先，秉持「民意、專業、價值」準則，繼續服務所深愛的這片土地。（編輯：林克倫）1111210