劉育育將入主苑裡鎮公所 推審議式民主從政初衷

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣苑裡鎮長當選人劉育育以無黨派、政治素人之姿擊敗尋求連任的政壇老將劉秋東，劉育育從地方創生到將入主鎮公所，她期許建立公民參與機制，落實審議式民主的從政初衷。

第19屆苑裡鎮長選舉是35歲返鄉青年劉育育的從政初體驗，開票結果卻上演小蝦米戰勝大鯨魚戲碼，她終結政壇老將、鎮長劉秋東的連任夢。

談起這場選戰，劉育育接受中央社記者專訪時指出，她起步很辛苦，畢竟無黨無派、沒有樁腳、政治背景，「的確一開始很多人並不看好」。

她表示，因為是素人參政，少了政黨包袱與盤根錯節的地方利益糾葛，她的每一場政見發表會聚焦「如何讓苑裡更好」，逐漸吸引選民關注，更成功翻轉苑裡傳統政治。

劉育育指出，她的政見會，不只是候選人闡述理念，選民也有表達意見的機會，選民在離場前，可以用貼紙標示出最重視的議題，舉凡交通、公共設施、教育文化、產業觀光、行政透明化等，宛如1場公民課，也藉此收納鎮民意見。

2013年參與苑裡反瘋車運動結束後，劉育育表示，決定返鄉投入社區營造，2014年成立地方創生團體「掀海風」、2018年開設苑裡鎮第1間獨立書店「掀冊店」。

她說，多年來，她與團隊積極投入田野調查、耆老訪談、地方文化導覽、教育服務、推廣友善農產、賣芋頭幫學生課輔及舉辦海風季藝文活動等。

劉育育認為，從「反」到「返」，那其實就是1場緩慢的社會運動與變革，可以陶冶人心，讓人相信，社會可以更好，「這也是之所以決定跳出來參選的起心動念，希望可以感動鎮民，讓更多人一起來參與公共事務」。

即將就任苑裡鎮長，她指出，上任首要努力方向就是與代表會間的妥善溝通，以及建立鎮公所員工的「共榮感」，內部組織文化氛圍、溝通管道都需要逐步建立。

此外，她說，「公民參與」是重中之重，例如參與式預算，或透過審議式民主方式，讓鎮民參與政策規劃，她都非常樂於開放這樣的管道，只是機制要如何建構，與鎮代會的預算如何連結搭配，甚至與苗栗縣政府或中央申請相關補助經費，都要一起考量。

她舉例，2018年遭燒燬的苑裡鎮公有零售市場將進行重建，公民參與的機制不可少，「這樣的程序正義非常重要」，若蓋出不符合攤商使用需求與鎮民想要的空間，會很悲哀，「真的不希望任內蓋出1間蚊子館，那是一件很可怕的事」。

劉育育說，她從民間走到體制內，聆聽鎮民的意見，希望讓公民參與成為鎮公所制度運行的一部分，擺脫傳統政治運作型態，是非常重要的從政初衷。

至於與鎮代表會的互動，她指出，會堅持合理的溝通，相信只要有耐心、只要是為了苑裡好，大家應該不難有共識；這段時間，也希望能去拜會、請益現任鎮長劉秋東，期盼有些經驗可以傳承。

劉育育表示，誠如她在每場政見會中向選民呼籲的，政治環境、地方公共環境要更好，是要大家一起共同努力，除了政治人物的作為、施政，也需要有公民的參與，公、私協力，才能讓苑裡家鄉變得更好，開創不一樣的政治新氣象。

苑裡鎮長選舉開票當晚，劉育育為苑裡鎮地方政治寫下新歷史。即將走馬上任，她說，深知自己的責任與考驗才正要開始。（編輯：戴光育）1111211