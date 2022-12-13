台日協：透過台日經貿會議 協助遭禁農漁產品銷日

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）台日關係協會今天表示，已在多個場域就遭中國禁銷的台灣酒類、水產是否能夠轉銷日本議題，向日方說明現況並表達台方期盼，將持續透過台日經貿會議等溝通機制促成。

台灣日本關係協會會長蘇嘉全11日表示，中國禁止輸入台灣魷魚、秋刀魚、午仔魚等農漁產品，違反國際規範、令人遺憾，已與日本接觸中，設法將台灣的農漁產品輸出至日本。

台灣日本關係協會秘書長周學佑今天出席外交部例行記者會時表示，台日協作為台日雙邊關係的主要溝通平台，目前已在多個場域就此議題向日方說明現況，並表達台灣方面的期盼，未來台日協也將與相關部會緊密合作，並透過台日經貿會議等既有溝通機制，協助台灣產品對日行銷。

至於日本即將修訂新版安保戰略，其中可望明載台海和平的重要性。周學佑表示，最近日本已在許多國際場域多次強調台海和平穩定的重要性，外交部對此表示肯定與感謝。

周學佑說，有關日本政府近期預計公布安保防衛3文件，台灣也正密切關注，外交部一貫歡迎國際社會關注台海情勢，以及採取有助於維護區域和平的正面舉措。

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周學佑表示，自岸田內閣成立以來，日本已多次表明台日共享自由民主、人權法治等基本價值觀，台灣是日本的重要夥伴及珍貴友人，此外日本近期也在東協峰會、日美峰會、日美韓峰會等國際重要場域，重申民主國家陣營的堅定立場。

周學佑強調，在威權主義向外擴張挑戰國際秩序之際，外交部將積極與全球理念相近國家共同捍衛基本價值，促進台海及印太區域的和平穩定與繁榮。（編輯：郭無患）1111213