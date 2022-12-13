頒公務員傑出貢獻獎 蔡總統：努力給世界更好的台灣

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銓敘部13日舉辦「111年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，總統蔡英文出席致詞，嘉勉得獎個人與團體。中央社記者郭日曉攝 111年12月13日

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（中央社記者陳俊華台北13日電）總統蔡英文今天頒發公務人員傑出貢獻獎時說，疫後世界秩序充滿挑戰，重要工作包括維持經濟成長、減輕民眾負擔、確保國家安全、爭取國際支持等，盼大家一起努力，給世界一個更好的台灣。

考試院下午舉行「111年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，由考試院長黃榮村主持，並邀總統蔡英文出席頒獎。

蔡總統致詞時表示，首先恭喜今年獲獎人，在工作崗位上全力以赴，讓國家社會更好、更進步，也為全體公務員樹立最好典範。她要代表民眾，感謝辛勤付出的公務人員，讓國家各項政策能持續穩健推動。

蔡總統說，疫後世界秩序充滿挑戰，接下來還有很多重要工作要做，包括維持經濟成長動能、減輕民眾生活負擔、確保國家安全和利益、爭取更多國際支持。

蔡總統指出，在今年國慶日她也說到，要從經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力，打造更精實的4大支柱的韌性，大家一起繼續努力，給世界一個更好的台灣。

黃榮村說，考試院從民國88年創辦公務人員傑出貢獻獎，那年剛好是921大地震，從艱苦的年代開始表揚傑出公務員，意義非常重要；從各領域選出有傑出貢獻的公務員與團體，肯定他們的努力外，也希望獲獎者能成為文官典範，帶動國家文官改革與進步。

黃榮村表示，考試院是國家人力資源部門，主辦傑出貢獻獎，希望讓傑出公務員讓大家看到，加深人民對公務體系信任、肯定，獲獎者更有機會成為文官體系領頭羊，協助政府機關更上層樓、提升社會福祉。

「公務人員傑出貢獻獎」從今年起總獎額調增為12名。獲個人獎的6名公務人員，分別為衛生福利部台北醫院護理師兼副院長郭憲華、財政部賦稅署長許慈美、台灣高等檢察署檢察官林映姿、桃園市政府海岸管理工程處長林立昌、環境保護署科長陳宜佳、審計部審計官兼廳長林建志。

6組得獎團體則為外交部北美司、屏東縣政府團隊—復興兩河流域，翻轉阿緱城貌、台東縣大武鄉衛生所、台南市政府觀光旅遊局－推動老屋創生民宿‧成就府城幸福經濟、內政部空中勤務總隊前瞻性專案—提升空中救災能量、衛生福利部「攜手共度疫情—運用資通訊科技協助防疫」。（編輯：翟思嘉）1111213