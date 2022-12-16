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鄭文燦陪同李俊俋車隊掃街 黃敏惠傳統市場拜票

2022/12/16 13:18
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（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）嘉義市長選舉倒數，爭取連任的市長黃敏惠今天上午到南田市場拜票；民進黨市長候選人李俊俋上午則在桃園市長鄭文燦陪同下車隊掃街，並呼籲市民18日一定要踴躍投票。

黃敏惠接受媒體聯訪表示，IKEA落腳嘉義市將於12月26日開幕，IKEA是一間跨國的知名公司，設點絕對是經過專業人士全方位評估，加上去年的貨櫃快閃店，深覺嘉義市民消費能力強大，才會決定到嘉義市展店。

黃敏惠說，選民可以不信任政治人物，但不能不相信國際級公司的市場機制，全台除了六都，只有嘉義市成功讓好市多、IKEA先後進駐，這是一個城市進步的指標。

黃敏惠指出，選舉到了，是用亮眼的政績和表現，爭取鄉親的支持，而不是用潑髒水方式，來抹滅市民共同的努力，希望不要不了解嘉義，就唱衰嘉義市。

桃園市長鄭文燦接受媒體聯訪表示，李俊俋提出65歲以上老人假牙補助、生育補助提高至新台幣2萬元，桃園不僅在實施，且生育補助是3萬元，嘉義市一定做得到，若李俊俋當選市長，一定會兌現政見。

鄭文燦指出，嘉義市有改變、有翻轉，才會變得不一樣，在18日投票當天，全國各地戶籍在嘉義市的鄉親一定要返鄉投票支持，因為這一票很重要，可以讓嘉義市變得更好。

李俊俋接受媒體聯訪表示，嘉義市11月26日市議員、里長選舉投票率約53%左右，投票率不高，呼籲市民一定要把握這次改變嘉義市的機會，18日踴躍出來投票。（編輯：謝雅竹）1111216

#黃敏惠
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