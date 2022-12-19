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首頁 / 政治

被批評打法「佛系」 李俊俋：只談政見是原則

2022/12/19 11:49（12/19 11:56 更新）
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民進黨嘉義市長候選人李俊俋（圖）競選失利，19日依然展開全市車隊掃街謝票。中央社記者蔡智明攝 111年12月19日
民進黨嘉義市長候選人李俊俋（圖）競選失利，19日依然展開全市車隊掃街謝票。中央社記者蔡智明攝 111年12月19日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）民進黨嘉義市長候選人李俊俋競選失利，今天謝票；李俊俋說，有人批評他選戰策略太「佛系」他接受，但只談政見不攻擊個人是他的原則，因為市民只關心如何讓嘉義市更好。

李俊俋今天上午從興達路競選總部出發，進行全市車隊掃街謝票。謝票前李俊俋接受媒體聯訪表示，有人批評他選舉太「佛系」沒有攻擊性，他接受這樣的批評。

但李俊俋說，在政策上「直球對決」是他的原則，不論選舉或是在立法院問政，都堅持這樣的風格，民主政治就是要談理念，特別要提出城市發展的見解，所以從頭到尾都不攻擊個人，不談個人的私事，只在政策上對決，市民只是關心如何讓嘉義市更好。

李俊俋指出，嘉義市還有很多需要改變的地方，民眾發出很多的聲音，昨天也向市長黃敏惠提出建議，做為嘉義市民希望嘉義市可以持續進步。

李俊俋說，此次選舉尊重嘉義市民的選擇，感謝嘉義鄉親在延長選舉這3個星期給他的溫暖。民進黨從11月26日之後，包括他這次的選舉都在檢討改進，一定會找到方向來努力，他目前最想做的事情，就是謝票告一段落後先休息幾天。

李俊俋強調，未來走向還要思考，但他20幾年來一直住在嘉義市沒離開。

嘉義市長選舉因無黨籍市長候選人黃紹聰辭世延後舉行，未與市議員、里長選舉一同投票且因天氣寒冷市民出門投票意願低，昨天投票率僅有43.99%，還不到5成，創歷年來新低。由現任市長國民黨籍黃敏惠以5萬9874票連任成功，李俊俋僅得3萬2790票。（編輯：陳清芳）1111219

#李俊俋
#黃敏惠
#嘉義市
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