蘇貞昌：農曆年後入境人數增 密切監測加強衛教

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（中央社記者陳俊華台北19日電）指揮中心今天說，隨中國疫情升溫，除確保國內藥物儲量，也會監測搶藥狀況是否擴大；行政院長蘇貞昌說，農曆年後入境人數將大幅提升，請指揮中心密切監測，並在入出境關卡加強宣導衛教。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午10時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況，以及疫苗施打情況等議題進行討論。

蘇貞昌說，從放寬及取消入境人數上限後，外交部領事事務局以及中、南、東部或雲嘉南辦事處等申辦護照處所，近期都有相當人潮，民眾出境人數也逐漸提升，預計在年底節慶後，以及明年1月農曆年節後，入境人數將有較大幅度的提升。

蘇貞昌表示，請指揮中心持續密切監測中國疫情，並在入出境關卡加派人手，加強全程多元廣泛宣導與衛教。

指揮中心在會中說，鄰近國家中，中國疫情持續，從12月13日起中國官方停止公布無症狀感染者數據，而根據相關報導，中國多地感冒、退燒藥及中醫藥短缺，醫院發燒門診就醫人數遽增，醫護及工作人員感染情形增加，北京近日年長者感染後併發慢性病死亡數增加，已出現殯儀館遺體不及火化等情形，推測中國的感染者數及死亡數有明顯低估狀況。

指揮中心表示，隨中國疫情升溫，國內特定品牌感冒藥出現缺貨和叫貨困難的狀況，也有部分民眾買藥寄到國外，政府除了確保國內藥物儲量，也會持續監測搶藥狀況是否有擴大。

指揮中心指出，12月10日起已取消入境人數上限，最近一週入境人數為15萬6844人次，較前一週增加8.5%，預計寒假出國人數較多，推估農曆春節結束當週返國、入境人數將增至18.8萬人次，而最近一週從中國入境5663人次，占總入境人數3.6%，農曆春節前一週訂票人數已增至1萬166人次。

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指揮中心說，交通部指中國從12月起因防疫及機場量能限制，上海浦東機場載客航班為每週7班，並可依需求加開單向由上海浦東往桃園航班。整體而言除部分尖峰時段航班乘載率較高外，經統計自本週起到農曆年後從中國返國的航班尚有機位，訂位率介於3到6成間。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%，第2劑為88.7%，第3劑為74.6%，第4劑施打率則為18.5%，累積施打已超過6466萬人次，目前疫苗接種作業順利、次世代疫苗也陸續到貨，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種。（編輯：蘇志宗）1111219