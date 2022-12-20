抖音疑在台中設台灣分公司 市府到登記地址查訪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國短影音平台抖音所屬的北京字節跳動公司，疑在台中市設立台灣分公司，台中市經發局20日派員前往這家公司登記地址訪查。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中20日電）中國短影音平台抖音所屬的北京字節跳動公司疑在台中設立台灣分公司，台中市經發局今天派員前往這家公司登記地址訪查，未遇到負責人或公司員工，將持續了解是否有違法情事。

中國短影音平台抖音所屬的北京字節跳動公司，疑在台中市東區十甲路一棟社區大樓設立台灣分公司，經發局下午派員前往這家公司的登記地址訪查，但未遇到負責人或公司員工。

經發局表示，根據大樓管理員說，這家公司負責人不定期前來收受信件，平時不在。依據公司法規定，公司登記的所在地是指公司法律關係的準據點，包含公司相關公文書等書狀的送達，皆以登記所在地為依據，尚非為營業行為或經營業務的場所，經發局也無查獲這家公司有違反公司法的情形。

對於這家公司是否有引進陸資或大陸事業，以及違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等規定，經發局指出，據了解，陸委會及司法機關等單位業已介入查處，另這家公司是否有違反公司法的部分，市府也將持續了解。

至於大陸抖音否認有設立台灣分公司，經發局表示，依據登記資料，確定這家公司董監事皆為台灣人，但資金來源是否涉及陸資，已由陸委會依據兩岸人民關係條例調查中。（編輯：郭諭儒）1111220