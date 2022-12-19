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綠委籲清查抖音逃漏稅 財政部：3個月內提報告

2022/12/19 15:28
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（中央社記者范正祥台北19日電）民進黨立委鍾佳濱今天要求財政部應針對抖音等境外社群平台，清查逃漏稅情況，如果金融中介商幫助逃漏稅，應制止、開罰或全額課稅；財政部長蘇建榮表示，財政部會在3個月內提出書面報告。

立法院財政委員會今天審查貨物稅條例第12條之6條文修正草案等案，蘇建榮列席並備質詢。

中國短影音平台抖音被指疑在台設立分公司違法經營，鍾佳濱於財政委員會質詢指出，他查詢財政部境外電商課稅專區約191筆稅籍，查無「抖音」。

他質疑，台灣民眾購買「抖幣」，或抖音上相關廣告收益，抖音在台確實有商業行為。

鍾佳濱表示，一般年輕人如果上抖音，要購買抖幣，必須前往代儲值網站，透過超商、信用卡、第三方支付等方式購買。他呼籲，財政部應調查，如果這些第三方支付成為抖音逃漏稅的「幫助犯」，應一併處罰。

蘇建榮說，抖音在台灣沒有營業登記，也沒有稅籍；會進一步請國稅局查核。

鍾佳濱要求，財政部應針對抖音等境外社群平台，清查逃漏稅情況，如果金融中介商幫助逃漏稅，應制止、開罰或全額課稅。蘇建榮回應表示，財政部會在3個月內提出書面報告。（編輯：郭無患）1111219

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#鍾佳濱
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