蘇貞昌：屏鵝公路纜線地下化完工 化不可能為可能

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（中央社記者賴于榛台北21日電）行政院長蘇貞昌今天說，往恆春半島唯一的交通幹道屏鵝公路，過去遇強風豪雨等都容易停電，但在中央地方合作下，將原本10年期的電纜地下化工程拚半年完成，日前已拆掉最後一根電線桿，化不可能為可能。

蘇貞昌今天透過臉書指出，屏鵝公路沿線，遇到強風豪雨、交通意外，都容易停電，讓居民飽受困擾，原先全線電線電纜地下化工期規劃花費10年，但在各部會和屏東縣府、縣長潘孟安合作下，半年完成這項艱鉅任務。

蘇貞昌說，今年11月24日纜線地下化已完成，12月8日也拆卸最後一根電線桿，更在沿線補植或新植適合當地的樹種植栽，本週將進行最後一小段的植栽工程。

屏鵝公路因為施工，日前曾引發民怨，蘇貞昌也特別表示，如所有重大交通工程一樣，須特別感謝民眾體諒所有不方便的地方，也要感謝所有投入趕工的公路總局第三區養護工程處、台電公司、中華電信等工程人員、維護交通的警察人員以及農委會林業試驗所。

他說，上述單位把整個交通黑暗期縮到最短，將不可能的任務化為可能，也因大家一起努力，屏鵝公路沿線不再有電線電纜，只有綠樹成行，構築出更安全的電路線、更乾淨的天際線，和更美的屏東縣，「今年過年，歡迎大家到我的故鄉屏東走走」。（編輯：趙蔚蘭）1111221