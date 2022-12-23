中國貿易要求增 陳吉仲：續拓銷他國、往高端市場

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）農委會主委陳吉仲在今天播出的網路節目上重申，因應中國對各國業者輸入產品要求註冊，且對台灣要求有3點不同，農委會將持續拓銷他國走向全球，往高端市場，而非便宜行事。

陳吉仲接受網路專訪預錄節目「官我什麼事」今天播出，針對中國近年陸續暫停台灣水果、水產品輸入，卻未依照世界貿易組織（WTO）規範進行溝通；12月8日，中國海關總署官網又出現暫停178家台灣水產品業者輸入資訊，要求各國輸銷產品到中國必須註冊，是否符WTO規範、是否對台灣較嚴格，持續引發關注。

陳吉仲在節目中指出，全世界進行食品、水產品等國際貿易上，只有中國要求出口國註冊，例如來說，美、日等國針對農產品輸入，會派檢疫官到輸出國查場，但是相關要求絕對不會違反WTO規範。

他並說，又對照中國海關總署要求各國輸入產品業者必須完成註冊而言，對台灣的要求有3點不同，首先是期限在今年6月底，其他國家則是明年6月底；其次，台灣只能書面作業，其他國家都是網路作業；再者，今年3月9日要求填寫的資料更嚴格，例如因應台灣今年處理日本食品議題，若有使用福島5縣原料須填寫。

他也說，各國間輸銷產品，沒像中國要求註冊並要求填寫原料、配方占成品的比例，以及時間、溫度等都要特別說明。

陳吉仲被問及「海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）」是否仍具意義時表示，ECFA早收清單倚賴單一市場，可以就政策背後及結果試問當初的政策「是否真的為了台灣農業長期發展」，他認為「可以打問號」。

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他強調，這幾年農產品出口已經大幅度降低對單一市場（中國）的倚賴，外銷產值已減一半，會大幅往其他市場走，例如5年前台灣水果出口有8成5倚賴中國單一市場，今年到12月為止，出口到中國占不到3%，到日本已超過50%，而且有轉拓銷的產品價格都維持不錯。

針對拓銷其他國家比例也拉高許多，他重申，台灣農產品只要可以走到對食品安全、防檢疫管理比較嚴格的日本、美國市場，就可以走到全球市場，「我們的策略就應該是這樣，當然要往高端市場，不是便宜行事。」（編輯：陳政偉）1111223