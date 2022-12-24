陳吉仲談ECFA：應降低倚賴不友善單一市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北24日電）媒體報導農委會主委陳吉仲日前對ECFA之於台灣農業長期發展打問號，中廣董事長趙少康對此質疑政府。陳吉仲今天強調，中國片面暫停這麼多台灣農漁產品輸入，應降低倚賴不友善單一市場。

陳吉仲今天接受媒體聯訪時指出，他必須說明兩岸農產貿易的進程重點，雙邊都還沒加入世界貿易組織（WTO）之前，兩岸是沒有雙邊貿易的。

他說，兩岸加入WTO之後，一開始有所謂的海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）18項早收清單，2011年施行ECFA，用零關稅、甚至用比較簡易的防檢疫，讓台灣農漁產品大量地往中國市場，造成大幅度倚賴單一市場，過去所有統計資料可以呈現此演變。

接著，他提問2個問題。他說，首先，「全世界雙邊簽署自由貿易協定的國家裡面，透過零關稅，有哪一個國家的自由貿易協定，可以有這麼多片面暫停農漁產品輸入？」

他又問，從去年2月開始，中國暫停台灣鳳梨輸入，去年9月暫停釋迦、蓮霧輸入，今年6月所有柑橘類包含文旦等10幾項被暫停輸入，還有石斑魚、竹筴魚、白帶魚，12月8日台灣業者被暫停輸入水產品，「除了對台灣這麼多農漁產品採取不符合國際規範暫停進口，它（中國）有對其他國家採取這麼多產品禁運嗎？」

陳吉仲重申，面對這樣情勢的時候，當然要依照總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的要求，降低倚賴這個不友善單一市場，全部往新興市場或既有市場美、日、東南亞邁進。

他進一步說，5年前台灣水果出口有8成5倚賴中國單一市場，今年到12月為止，出口到中國占不到3%，到日本已超過50%；目前農產出口美國占比第1、日本第2，且有拓銷、加工因應的農產品，價格都維持得不錯，最近的魷魚、秋刀魚、鰹魚也會加工、凍儲因應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳吉仲在23日播出的網路節目上，對於主持人問及「海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）」是否仍具意義時說，ECFA早收清單倚賴單一市場，可以就政策背後及結果試問當初的政策「是否真的為了台灣農業長期發展」，他認為「可以打問號」。

媒體報導，趙少康對此表示，農產品外銷受阻，編個理由說ECFA對長遠不好，生意人都知道和氣生財，那有一天到晚一邊賺人家錢、一邊罵人的，天下沒有這樣的人，只有台灣，民進黨政府是神經錯亂。（編輯：陳政偉）1111224