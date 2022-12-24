嘉市議長選舉 國民黨開放投票、民進黨團進團出

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（中央社記者姜宜菁嘉義市24日電）嘉市正副議長有2組人馬競逐，包括無黨籍副議長蘇澤峰與議員當選人蔡坤叡搭檔，無黨籍議員陳姿妏與李忠曆搭檔。民進黨團今天決議同進同出支持陳姿妏，國民黨團則開放投票。

第11屆嘉義市議員有23席，國民黨6席，民進黨6席，無黨籍10席，時代力量1席。嘉義市議會明天舉辦市議員宣誓就職，隨即進行正副議長改選，將採取記名投票。

這次正副議長改選，民進黨中央訂定團進團出、排黑條款等原則。民進黨嘉義市議會黨團今天開會討論，民進黨中常委兼任正副議長協調小組成員陳茂松與立委蔡易餘、嘉義縣長翁章梁和6名議員當選人出席。

民進黨嘉義市黨部主委、民進黨嘉義市議會黨團總召黃露慧告訴中央社記者，依據黨中央指示，要同進同出、落實「排黑條款」，討論過程融洽，黨團決議一致支持陳姿妏和李忠曆。

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國民黨嘉義市議會黨團今天下午開會，在日本的市議員傅大偉以電話連線與其他5名市議員討論。國民黨嘉市議會黨團書記長張秀華說，6名議員開會討論，一開始希望能夠有一致的支持對象或推派副議長人選、同進同出，但大家都沒有意願，各自發表看法後，決議開放投票。

時代力量嘉義市議員當選人王浩指出，依黨中央指示，不涉入地方派系的正副議長選舉，將會把票投給自己。（編輯：郭諭儒）1111224