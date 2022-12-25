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首頁 / 政治

民進黨嘉市議員黃敏修突退黨 陳姿妏驚險當選議長

2022/12/25 16:19
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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市正副議長選舉，民進黨籍市議員黃敏修今天上午選前突然發出退黨聲明，讓正副議長選舉出現變數，都進入第2輪投票才分勝負，正副議長均由無黨籍的陳姿妏、張榮藏當選。

第11屆嘉義市議員有23席，國民黨6席、民進黨6席、無黨籍10席、時代力量1席。嘉義市議會今天舉辦市議員宣誓就職，隨即進行正副議長改選，採取記名投票。

民進黨嘉義市議會黨團昨天開會決議，依據黨中央指示，要同進同出、落實「排黑條款」，討論過程融洽，黨團決議一致支持正副議長人選為陳姿妏和李忠曆。

嘉義市議會上午先舉行議長選舉投票，第1輪投票結果，陳姿妏獲得11票、蘇澤峰10票，王浩、顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節各投自己1票，退黨的黃敏修支持蘇澤峰，因最高票的陳姿妏得票數未過半數的12票，須進入第2輪投票。

嘉義市議長選舉第2輪投票結果與第1輪結果一樣，主席宣布以最高票11票的陳姿妏當選議長。

陳姿妏為嘉義市3連霸議員，其夫婿林承勳為前嘉義市議長，曾於2010年3月涉及議長選舉賄選案，遭判刑定讞停職入獄，陳姿妏於2014年投入嘉義市西區議員選舉，順利當選接棒。

嘉義市議會副議長選舉，陳姿妏的搭擋為無黨籍李忠曆，蘇澤峰搭擋原本規劃無黨籍的蔡坤叡，後來為獲得無黨籍張榮藏的支持，轉向推出張榮藏為副議長人選。

嘉義市議會副議長選舉，第1輪張榮藏獲11票，李忠曆獲10票，國民黨籍傅大偉投票給蘇澤峰，時力王浩投票給自己，第1輪最高票未超過出席議員23人的半數，須進行第2輪投票，結果與第1輪得票數一樣，由張榮藏當選。

現年81歲的張榮藏為嘉義市議會最資深議員，從1982年起擔任議員，已10連霸。（編輯：陳仁華）1111225

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陳姿妏
民進黨嘉市議員黃敏修退黨 議長選舉添變數 嘉市議長選舉 國民黨開放投票、民進黨團進團出
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