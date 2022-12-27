臉書發文曾提及柯建銘是戰犯 蔡易餘致歉

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（中央社記者王揚宇台北27日電）民進黨立委蔡易餘曾於臉書發文提到，他的父親蔡啟芳認為民進黨九合一選舉選成這樣，民進黨團總召柯建銘是戰犯，但隨後遭蔡啟芳駁斥「鬼扯」。蔡易餘今天在臉書發文，說明自己的論述，也向柯建銘致歉。

前民進黨立委蔡啟芳19日在臉書發文提到，民進黨該檢討的沒有人敢說。蔡易餘20日在臉書發布影片表示，他父親的意思希望民進黨好好檢討，這次選成這樣，第一戰犯就是柯建銘，第二就是前新竹市長林智堅等。

總統蔡英文今天針對義務役期案，上午親自主持國安高層會議，中午也在台北賓館與執政黨全體立委開會，並率相關部會首長向黨籍立委說明及溝通。

蔡易餘今天在臉書撰文表示，他在台北賓館，特別跟柯建銘致歉，並利用時間說明自己的論述。

蔡易餘提到，2022年初，民進黨剛完成四大公投的勝利，立法院卻在公投後緊接著排審「新竹縣市」合併案，當下，公投勝利的喜悅不見了，剩下的是「英人設市」私利的標籤，後來又因為苗栗縣與新竹縣有不同意見，此案胎死腹中。

蔡易餘接著表示，最好的布局應該是，讓前新竹市長林智堅直接挑戰新竹縣長，來為下一階段的大新竹合併案添燃料等；此外，選戰後期，更因為論文問題以及新竹市長高虹安的攻擊策略而讓民進黨新竹市長參選人沈慧虹的優勢不見，造成桃竹雙敗，全國氣氛也因此低迷。

蔡易餘指出，他沒料到，選後蔡啟芳忽然跳出來大喊蔡總統要對戰敗負責任。當然，他知道蔡總統身為主席有責任，但這個責任背後也有蔡總統對於「英人設市」、「全黨衝撞台大」等這些重要過程，都是毫無保留相挺林智堅與柯建銘。

蔡易餘說，既然要檢討，只怪罪一人是省略了問題，應該把整體狀況一併還原一併檢討。

蔡易餘提到，他今天利用總統約大家聚會的機會，跟柯建銘致歉，也相信這次選戰，柯建銘是為了子弟兵成長，一心求好心切而有失平日水準，但在民進黨立法院議事攻防仍然無人能出其右。（編輯：林興盟）1111227