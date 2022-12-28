藍委批NCC將強行通過鏡電視案 陳耀祥駁斥錯誤消息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北28日電）NCC今天到立法院報告鏡電視調查報告，國民黨團質疑，鏡電視四大爭議未解，NCC竟然本來要在今天強行通過相關案件。NCC主委陳耀祥表示，鏡電視還在補件中，這是錯誤消息，NCC表達嚴厲抗議並譴責。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥就「鏡電視申設及開播後爭議處理與調查結果」進行專題報告，並審查NCC單位預算。

國民黨團今天發動甲級動員並程序發言，舉著「鏡電視補件，NCC按表操課、護航到底？」、「鏡電視補件，公開調查報告全民共同檢視」、「鏡電視一團混亂，NCC視而不見？」等牌子上台。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗率先發言，5頁提交到立法院的鏡電視書面報告，都已經提到股權、財務、董監事、洩密四大爭議，但結論是NCC為獨立機關，誰還相信陳耀祥主政底下NCC是獨立機關，先前消息提到請鏡電視24號補件、今天本來要強行通過鏡電視董監案，質疑陳耀祥不配當NCC主委。

曾銘宗表示，朝野協商時會罷審NCC預算，鏡電視四大爭議解決之前，不能強行通過董監案，奉勸NCC不要成為壓倒內閣的最後一根稻草。

國民黨立委鄭麗文表示，NCC書面報告輕描淡寫，不是說沒辦法查，不然就是說已經找股東說明，質疑NCC沒有去多方了解不同說法，被點名的股東不可能到會說自己有罪；她也質疑鏡電視跟鏡週刊有沒有切割，陸續有收到鏡電視跟NCC內部的人來做檢舉，但NCC現在還想趕快讓鏡電視通過，呼籲應該收回成命。

時代力量立委陳椒華表示，根據資料，NCC本來上週就要通過鏡電視案件，包括實收資本額、章程還有董監事變更等，還好獨立機關還有少數委員堅持，因此才沒通過。NCC要承諾，所有爭議沒查明前不能再審查鏡電視變更案，如果沒能力查明可以請檢調查。

陳耀祥在報告前先回應，NCC是獨立機關，依照法律、行政程序法處理各案件。他表示，立委提到鏡電視24號補件、NCC在28號通過案件是未經查證的錯誤消息，錯誤資訊實在很可怕，對媒體未經查證就大肆報導、扭曲事實，NCC表達嚴厲抗議並譴責。

陳耀祥表示，鏡電視上週剛通過鏡電視實收資本額案件，關於董監事變更等案還在補件中，沒有所謂今天排案問題。（編輯：潘羿菁）1111228