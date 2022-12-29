行政院會未邀六都首長 羅秉成：非當然出席人員

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（中央社記者賴于榛台北29日電）行政院今天未邀請新任六都首長列席行政院會引發關注。行政院發言人羅秉成晚間再度解釋，六都首長依規定為列席人員，非當然出席人員，且行政院因疫情因素，自2021年5月6日後，就暫停通知列席人員出席。

行政院會今天未邀請新任六都首長列席，羅秉成上午說明，係因疫情期間為避免群聚，所以並未邀請直轄市與地方首長列席，未來將視議題邀請地方首長，且不限六都。

不過此議題持續發酵，羅秉成晚間透過媒體群組解釋，依據行政院會議議事規則第2條規定，六都首長為列席人員，並非當然出席人員，而疫情期間為避免群聚，行政院自2021年5月6日第3750次行政院院會以後，就因防疫需要，暫停通知列席人員出席。

羅秉成表示，其實在疫情發生前，就有邀請直轄市首長列席院會的往例，不過部分直轄市首長雖歷次院會都有受邀，但幾乎沒有親自出席過，而近幾年來，六都直轄市長親自出席的平均比例也非常低，「因為地方首長的公務非常地繁忙而不克親自出席，這是可以理解的」。

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羅秉成表示，國家是一體的，政府只有一個不分中央或地方，相關政策的推動也要互相合作，未來行政院院會討論的議題若與地方縣市政府有關，而需地方首長列席者，不分直轄市或非直轄市首長，政院會視議題需要規劃邀請列席。

他也說，不論是直轄市或非直轄市的縣市首長，地方政府跟中央各部會首長或是行政院秘書長，乃至相關的行政院政務委員，針對地方政府有需要協助或解決困難之處，都有直接溝通的管道，不限於會議的形式，而地方政府相關意見或反映，行政院、中央部會也都會加以注意，妥適處理。（編輯：林興盟）1111229