讓世界看見台灣 外交部明以衛星向全球轉播101煙火

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（中央社記者黃雅詩台北30日電）明天就是跨年夜，外交部表示，將於明晚11時55分起，以國際衛星向全球實況轉播「2022-2023台北101大樓跨年煙火秀」盛況。

外交部發布新聞稿指出，衛星轉播資訊已透過全球駐外館處提供當地電視台及網路媒體，同時也提供駐台國際媒體報導。

外交部表示，今年台北101大樓跨年煙火秀達300秒，主題為「關懷世界 閃耀夢想」，希望用「光」引領大家跨越新年，以喚起人們關懷世界、並關注疫後健康、地球暖化及永續發展等議題，期待世人攜手擁抱世界，迎接未來的夢想與希望。今年並將首度結合光束燈及雷射等多媒體效果，呈現大樓四面360度全展演。

外交部表示，煙火施放的精華短片也將於事後剪輯，上掛外交部「潮台灣」（Trending Taiwan） YouTube頻道，供各界點閱觀賞。

外交部表示，台北101大樓自民國94年起，於每年零時零分施放煙火，多年來已成為台灣亮點盛事，也是國際媒體跨年轉播常客，並曾獲得美國「有線電視新聞網」（CNN）網站評選為全球十大獨具特色的城市跨年活動之一。（編輯：蘇龍麒）1111230